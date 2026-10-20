İşsizlik maaşı alanlar dikkat: Hesaplama değişiyor, fark ödemesi yapılacak

Eş zamanlı olarak iki farklı işyerinde çalışan ve her iki yer için de Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) işsizlik sigortası primi ödenen bir vatandaş, işsiz kalması halinde İŞKUR'dan aldığı maaşın hesaplanma biçimine itiraz etti.

İŞKUR'un her iki kazancı toplayıp yasal tavan çerçevesinde hesaplama yapmak yerine kazançların aritmetik ortalamasını alarak maaşı düşürdüğünü belirten vatandaş, Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK) başvurdu.