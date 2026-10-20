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İşsizlik maaşı alanlar dikkat: Hesaplama değişiyor, fark ödemesi yapılacak

KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 10:17
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 10:23
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1
İşsizlik maaşı alanlar dikkat: Hesaplama değişiyor, fark ödemesi yapılacak

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), işsizlik ödeneği hesaplanırken uygulanan hatalı yönteme dur dedi. İŞKUR'a tavsiye kararı gönderen KDK, kazançların eksik hesaplanmasına yol açan kuralın değiştirilmesini ve geçmişe dönük eksik ödenen fark tutarlarının hak sahiplerine iade edilmesini istedi. İŞKUR ise genelgede değişiklik için düğmeye bastı.

 

2
İşsizlik maaşı alanlar dikkat: Hesaplama değişiyor, fark ödemesi yapılacak

Eş zamanlı olarak iki farklı işyerinde çalışan ve her iki yer için de Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) işsizlik sigortası primi ödenen bir vatandaş, işsiz kalması halinde İŞKUR'dan aldığı maaşın hesaplanma biçimine itiraz etti.

İŞKUR'un her iki kazancı toplayıp yasal tavan çerçevesinde hesaplama yapmak yerine kazançların aritmetik ortalamasını alarak maaşı düşürdüğünü belirten vatandaş, Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK) başvurdu.

 

3
İşsizlik maaşı alanlar dikkat: Hesaplama değişiyor, fark ödemesi yapılacak

KDK: "ORATALAMA ALMAK HAKKANİYET İLKESİNE AYKIRI"

Başvuruyu inceleyen KDK, Kanun'da açıkça öngörülmeyen bir yöntemle sigortalının prim ödediği kazançların ortalamasının alınmasının, işçinin alacağı gelir desteğini düşürdüğünü tespit etti.

Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca imzasıyla yayımlanan kararda; bu uygulamanın sosyal güvenlik hakkı, işsizlik sigortasının varlık amacı ve hakkaniyet ilkeleriyle bağdaşmadığı vurgulandı.

 

4
İşsizlik maaşı alanlar dikkat: Hesaplama değişiyor, fark ödemesi yapılacak

GECİKMİŞ FARK ÖDEMELERİ YAPILACAK, GENELGE DEĞİŞİYOR

KDK tarafından Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü’ne gönderilen Tavsiye Kararı’nda şu kritik düzenlemeler yer aldı:

  • Aritmetik Ortalama Değil, Toplam Kazanç: Son dört aylık dönemde iki ayrı işyerinden bildirilen prime esas kazançlar toplanarak esas alınacak.
  • Maaşlar Yeniden Hesaplanacak: 4447 sayılı Kanun'un 50’nci maddesindeki yasal sınırlar (brüt asgari ücretin %80 tavanı) çerçevesinde maaşlar yeniden hesaplanacak.
  • Eksik Ödemeler İade Edilecek: Yapılacak yeni hesaplama neticesinde, geçmişe dönük eksik ödenen fark tutarları tespit edilerek hak sahiplerine ödenecek.

 

5
İşsizlik maaşı alanlar dikkat: Hesaplama değişiyor, fark ödemesi yapılacak

KDK’nın bu kararı üzerine harekete geçen İŞKUR, İşsizlik Ödeneği Genelgesi'nde gerekli mevzuat değişikliğini yapmak üzere resmi çalışma başlattı.

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