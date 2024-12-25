İşsizlik maaşı asgari ücret sonrası belli oldu! 2025 yılı en yüksek ve en düşük işsizlik ödeneği

25 Aralık 2024 07:45 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 07:52

İşsizlik Maaşı 2025 belli oldu. Asgari ücretin açıklanması sonrası yeni yılda alınabilecek en düşük ve en yüksek işsizlik maaşı da ortaya çıktı. İşte detaylar...

2025 İşsizlik maaşı​ asgari ücretin netleşmesiyle birlikte belli oldu. Sigortalı çalışırken kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalan çalışanlara işsiz kaldıkları dönem için belirli süre ve miktarda İşsizlik Fonu’ndan işsizlik ödeneği ‘işsizlik maaşı’ olarak biliniyor.

EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLDU?

Her yıl asgari ücretle birlikte belirlenen işsizlik maaşı 2024'te en düşük işsizlik maaşı 7 bin 940 lira, en yüksek işsizlik maaşı ise 15 bin 868 lira olarak uygulanıyordu. Asgari ücretin 22 bin 104 liraya yükseltilmesi sonrası hesaplama değişti. Buna göre;

2025 yılında en düşük işsizlik maaşı 10 bin 332 lira, en yüksek işsizlik maaşı ise 20 bin 644 lira oldu.

İŞSİZLİK MAAŞI ALMA ŞARTLARI NELER?

İşsizlik maaşı, yalnızca sigortalı bir işte çalışanlara ödenir. Çalışanın kendi isteği ve kusuru dışında işten çıkarılmış olması şartı aranır. İşsizlik maaşı ya da işsizlik ödeneği hakkı için çalışanın son 3 yıl içinde en az 600 gün sigortalı olarak çalışmış ve işsizlik sigortası primi ödemiş olması gerekir.