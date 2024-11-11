TÜİK açıkladı! İşsizlik rakamları belli oldu

11 Kasım 2024 10:02 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 10:10

TÜİK, İşgücü İstatistikleri eylül 2024 verilerini açıkladı. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti. İstihdam oranı ise yüzde 49,7 oldu.

Ekim ayı açık iş ve kayıtlı işsiz sayısı açıklandı! İşte en fazla işe yerleştirilen sektör ve meslek

Ekim ayı açık iş ve kayıtlı işsiz sayısı açıklandı! İşte en fazla işe yerleştirilen sektör ve meslek

Türkiye İstatistik Kurumu, işgücü eylül ayı verilerini duyurdu. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 8,6 oldu.

İŞSİZ SAYISI ARTTI

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 35 bin kişi artarak 3 milyon 100 bin kişi oldu

İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek %8,6 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %6,7 iken kadınlarda %12,3 olarak tahmin edildi.

İSTİHDAM ORANI YÜZDE 49,7 OLDU

İstihdam edilenlerin sayısı 2024 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 95 bin kişi artarak 32 milyon 823 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puan artarak %49,7 oldu. Bu oran erkeklerde %67,3 iken kadınlarda %32,5 olarak gerçekleşti.

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI

İşgücü 2024 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 131 bin kişi artarak 35 milyon 923 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,2 puan artarak %54,4 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %72,1 iken kadınlarda %37,0 oldu.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,3 puan artarak %17,1 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %13,5, kadınlarda ise %24,0 olarak tahmin edildi.

HAFTALIK ORTALAMA FİİLİ ÇALIŞMA SÜRESİ 42,7 SAAT

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2024 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre aynı seviyede kalarak 42,7 saat olarak gerçekleşti.

ATIL İŞGÜCÜ ORANI %25,6 OLDU

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2024 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 1,7 puan azalarak %25,6 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %17,3 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı %17,9 olarak tahmin edildi.