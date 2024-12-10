TÜİK açıkladı! İşsizlik rakamları belli oldu

10 Aralık 2024 10:11 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 14:08

Türkiye İstatistik Kurumu işsizlik rakamlarını açıkladı. TÜİK'in yayınladığı verilere göre, işsiz sayısı ekimde bir önceki aya göre 61 bin kişi artarak 3 milyon 175 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puan artarak yüzde 8,8 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye​ İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024​ yılı Ekim​ ayı işgücü​ verilerini paylaştı. Buna göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre 61 bin kişi artarak 3 milyon 175 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı ise 0,1 puan artarak yüzde 8,8 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,9 iken kadınlarda yüzde 12,3 olarak tahmin edildi.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI AZALDI

İstihdam edilenlerin sayısı 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre 156 bin kişi artarak 32 milyon 970 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puan artarak yüzde 49,9 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 67,4 iken kadınlarda yüzde 32,8 olarak gerçekleşti.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 16,6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 12,6, kadınlarda ise yüzde 23,9 olarak tahmin edildi.

VEDAT IŞIKHAN'DAN İSTİHDAM DEĞERLENDİRMESİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Orta Vadeli Program (OVP) hedefleriyle uyumlu olarak atılan adımlar neticesinde istihdam oranının 0,2 puan artarak yüzde 49,9'a ulaştığını duyurdu.

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "En büyük önceliklerimizden olan istihdam ve işgücüne katılım oranında artış devam ediyor. OVP hedefleriyle uyumlu şekilde çalışma hayatını güçlendirmeye yönelik attığımız adımlarla ekim ayında istihdam sayımız 156 bin kişi artarak 32 milyon 970 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puan artarak yüzde 49,9 oldu. Böylelikle istihdam oranında tarihimizin en yüksek seviyesine ulaştık. İşsizlik oranı 0,1 puan artışla yüzde 8,8 oldu. İşsizlik son 18 aydır tekli hanelerde seyrediyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan, "İşgücümüz ekim ayında bir önceki aya göre 219 bin kişi artarak 36 milyon 146 bin kişiye yükseldi. İşgücüne katılma oranı ise 0,3 puan artış ile yüzde 54,7 olarak gerçekleşti. İstikrarlı ve sürdürülebilir bir ekonomik büyüme için gençlerimizin ve kadınların çalışma hayatında daha fazla rol üstlenmesi amacıyla politikalarımızı sürdürüyoruz. Genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 16,6 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Yüzyılını yatırım, istihdam, üretim ve ihracat hamleleriyle şekillendirmeye devam edeceğiz" dedi.

İSTİHDAM 1 MİLYONUN ÜZERİNDE ARTTI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, istihdam verilerini değerlendirdi.

Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İşgücü piyasası bu gelişmeye rağmen dayanıklılığını sürdürüyor. Son bir yılda istihdam 1 milyonun üzerinde arttı. İşsizlik oranı mevsimsel düzeltilmiş olarak ekimde yüzde 8,8 gerçekleşti. Önümüzdeki yıl küresel finansal koşullar, ticaret büyümesi ve emtia fiyatlarının ülkemiz için daha destekleyici olmasını bekliyoruz. Bunun yanı sıra reel sektörde iyileşen güvenin ve dezenflasyon sayesinde oluşacak daha elverişli yurtiçi finansal koşulların ekonomik aktiviteyi olumlu etkilemesini öngörüyoruz. Programımız sayesinde sağlamlaşan makro temellerimiz sürdürülebilir yüksek ve kapsayıcı büyümeye zemin oluşturuyor." ifadelerini kullandı.