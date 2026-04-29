İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye'de işsizlik oranı, martta bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 8,1 oldu. Bu dönemde işsiz sayısı 2 milyon 873 bin kişi olarak belirlendi. İşte detaylar...

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
29.04.2026
saat ikonu 10:07
|
GÜNCELLEME:
29.04.2026
saat ikonu 10:25

Son açıklanan verilere göre; Türkiye'de , martta bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 8,1 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Mart 2026'da mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı 0,3 puan azalarak yüzde 8,1'e geriledi.
15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı bir önceki aya göre 96 bin kişi azalarak 2 milyon 873 bin kişi oldu.
İşsizlik oranı yüzde 8,1 seviyesinde gerçekleşti.
İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,8 iken kadınlarda yüzde 10,7 olarak tahmin edildi.
Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı, martta bir önceki aya kıyasla 96 bin azalarak 2 milyon 873 bin kişiye geriledi. İşsizlik oranı da 0,3 puan azalışla yüzde 8,1 seviyesinde gerçekleşti.

İşsizlik oranı, geçen yılın aynı ayına göre ise 0,1 puan arttı.

KADIN ERKEK ORANI NASIL ŞEKİLLENDİ?

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,8, kadınlarda yüzde 10,7 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfustaki işsizlik oranı, martta bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 15,3 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 12,8, kadınlarda yüzde 20,4 olarak hesaplandı.

TÜİK, bazı aylara ilişkin verilerde revizyona gitti.

Buna göre 2024-2026 dönemi mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle:

Yıl/AylarOcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasımAralık
20249,28,68,88,68,49,198,58,58,78,48,6
20258,58,288,68,48,68,18,58,68,58,67,8
20268,18,48,1

İSTİHDAM SAYISINDA ARTIŞ

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, martta aylık bazda 226 bin kişi artarak, 32 milyon 425 bin kişi oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, martta bir önceki aya kıyasla 226 bin kişi artarak, 32 milyon 425 bin kişi oldu. İstihdam oranı ise 0,3 puan artışla, yüzde 48,5 olarak gerçekleşti. Bu oran erkeklerde yüzde 66 iken, kadınlarda yüzde 31,5 olarak kayıtlara geçti.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, martta bir önceki aya göre 129 bin kişi artarak, 35 milyon 298 bin kişiye ulaştı. İş gücüne katılma oranı ise 0,1 puan yükselişle, yüzde 52,8 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70,8 iken, kadınlarda yüzde 35,3 olarak hesaplandı.

İstihdam edilenlerden referans döneminde iş başında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, martta bir önceki aya göre 0,8 saat azalarak, 41,7 saat olarak gerçekleşti.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, martta aylık bazda 1,6 puan artarak, yüzde 31,5 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 21 iken, işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 20,4 olarak tahmin edildi.

Türkiye genelinde mart ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış temel iş gücü göstergeleri şöyle:

15 ve daha yukarı yaştakilerToplamErkekKadın
Nüfus (bin kişi)66.79833.02533.773
İş gücü (bin kişi)35.29823.38611.912
İstihdam (bin kişi)32.42521.79210.633
İşsiz (bin kişi)2.8731.5931.280
İş gücüne dahil olmayanlar (bin kişi)31.5009.63921.861
İş gücüne katılma oranı (yüzde)52,870,835,3
İstihdam oranı (yüzde)48,56631,5
İşsizlik oranı (yüzde)8,16,810,7
Genç nüfusta işsizlik oranı (15-24 yaş)15,312,820,4



İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
TÜİK duyurdu! Ekonomik güven endeksinde nisan rakamları belli oldu
