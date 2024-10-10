İşsizlik rakamları belli oldu

10 Ekim 2024 10:08 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 10:09

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayı işsizlik verilerini açıkladı. İşsizlik oranı ağustos ayında ayında 0,3 puan azalarak yüzde 8,5 oldu.

İşsizlik​ oranı​ ise 0,3 puan azalarak yüzde 8,5 oldu. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7 iken kadınlarda yüzde 11,4 olarak öngörüldü.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK

Genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 16,5'e çıktı. Erkeklerde yüzde 13,8, kadınlarda ise yüzde 21,4 olarak öngörüldü.

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı ağustos ayında bir önceki aya göre 89 bin kişi azalarak 3 milyon 55 bin kişi oldu.

İşgücü ağustos ayında bir önceki aya göre 10 bin kişi azalarak 35 milyon 831 bin kişi oldu. İşgücüne katılma oranı 0,1 puan azalarak yüzde 54,3 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72,1 iken kadınlarda yüzde 36,8 oldu.