İşsizlik sigortası devlet katkısı değişti mi ne oldu? İşsizlik fonunda yeni dönem

Türkiye’de milyonlarca çalışanı kapsayan işsizlik sigortası fonunda devlet katkı payı azaltıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme ile devletin oranı yüzde 1’den yüzde 0,5 seviyesine düşürüldü. Bu değişiklik, fonun toplam büyüklüğünü ve ilerideki birikimini etkileyebilecek olsa da mevcut işsizlik maaşı ödemelerinde herhangi bir kesinti yapılması öngörülmüyor. Kendi isteği ve kusuru dışında işsiz kalmak, hizmet sözleşmesinin sona ermesinden önceki son 120 gün sözleşmeye tabi olmak, sözleşmenin feshedilmesinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün işsizlik sigortası primi yatırmış olmak ve fesih sonrası 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da çevrim içi başvuru yapmak koşullarıyla işsizlik ödeneğine hak kazanılıyor.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.05.2026
saat ikonu 00:07
|
GÜNCELLEME:
01.05.2026
saat ikonu 00:07

Türkiye’de ve sigorta sistemiyle ilgili dikkat çeken bir düzenleme yürürlüğe alındı. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda işsizlik sigortası fonuna devlet tarafından sağlanan katkı oranı yarı yarıya indirildi. Buna göre devlet katkısı yüzde 1’den yüzde 0,5 düzeyine çekildi. Türkiye’de işsizlik sigortası fonunun toplam büyüklüğü 2025 yılı itibarıyla 600 milyar TL’yi geçmiş durumda. Yapılan yeni düzenlemeyle birlikte fona aktarılan devlet payının azalması, uzun vadede birikim hızını etkileyebilecek. Ancak kısa vadede işsizlik maaşı koşulları, başvuru süreçleri ve ödeme sürelerinde herhangi bir değişiklik yapılmadı.

HABERİN ÖZETİ

Türkiye'de işsizlik sigortası fonuna devlet tarafından sağlanan katkı oranı yarı yarıya indirilerek fonun yıllık gelirinde düşüş bekleniyor.
Devletin işsizlik sigortası fonuna katkı oranı yüzde 1'den yüzde 0,5'e indirildi.
İşsizlik fonuna yapılan toplam katkı oranı yüzde 4'ten yüzde 3,5'e düştü.
Bu düzenlemeyle Hazine'nin yaklaşık 40 milyar TL tasarruf sağlaması öngörülüyor.
İşsizlik maaşı koşulları, başvuru süreçleri ve ödeme sürelerinde herhangi bir değişiklik yapılmadı.
2026 yılı itibarıyla farklı gelir gruplarına göre belirlenen işsizlik maaşı seviyeleri geçerliliğini koruyor.
İŞSİZLİK SİGORTASI YENİ DÖNEMDE NE OLACAK?

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun 49’uncu maddesi temel alınarak alınan karar, yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girerken uygulama Mayıs ayı başı itibarıyla geçerli olacak. Yeni düzenlemeyle birlikte işsizlik fonuna yapılan toplam katkı oranı yüzde 4’ten yüzde 3,5’e düştü. İşsizlik sigortası sistemi; çalışan, işveren ve devlet katkılarıyla finanse edilmeye devam ediyor. Mevcut yapıda işçi brüt ücretinin yüzde 1’ini, işveren yüzde 2’sini fona aktarırken, devlet katkısının azaltılmasıyla fonun yıllık gelirinde düşüş bekleniyor. 2025 verilerine göre 83 milyar TL’yi aşan devlet katkısının önemli ölçüde azalmasıyla Hazine’nin yaklaşık 40 milyar TL tasarruf sağlaması öngörülüyor.

MAAŞLARDA DEĞİŞİKLİK OLACAK MI?

Yapılan düzenlemeye karşın işsizlik maaşı alan kişilerin ödemelerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacağı ifade ediliyor. Mevcut hesaplama yöntemi korunurken, işsizlik ödeneği tutarları aynı şekilde ödenmeye devam edecek. Bu kapsamda 2026 yılı itibarıyla farklı gelir gruplarına göre belirlenen işsizlik maaşı seviyeleri geçerliliğini koruyor. Son 4 ay 2026 yılına ait asgari ücretle çalışanlara 13 bin 111 lira 72 kuruş, son 4 ay brüt 55 bin lira gelir elde edenlere 21 bin 833 lira 2 kuruş, son 4 ay brüt 80 bin lira kazananlara ise 26 bin 223 lira 44 kuruş işsizlik maaşı veriliyor.

