TOKİ tarafından İstanbul, Ankara ve İzmir dahil 29 ilde arsaların tapu tescil belgeleri erişime açıldı

22 Haziran 2024 17:36 - Güncelleme : 22 Haziran 2024 17:37

Şanlıurfa'da şoke eden soygun! 50 bin liralık şamdanları 250 liraya sattılar

Şanlıurfa'da şoke eden soygun! 50 bin liralık şamdanları 250 liraya sattılar

TOKİ'den beklenen açıklama geldi.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 'İlk Evim Arsa' projesi kapsamında önemli bir adım attı.

TOKİ arsa tapu tescil belgelerini 29 ilde erişeme açtı. Vatandaşlar ev sahibi olma hayallerine bir adım daha yaklaştı.

TAPU BELGELERİ 29 İLDE AÇILDI

TOKİ'nin uygun fiyatlı konut ve arsa sahibi olma fırsatı sunan "İlk Evim Arsa" projesinde kapsamında, nisan ayında arsa teslim tarihleri netleşen arsa tapu tescil belgeleri erişime açıldı.

29 ildeki 1 milyon altyapılı konut amaçlı arsa, elektrik, su, doğal gaz altyapıları ve planları tamamlandı ve inşaata hazır hale getirildi.

Ankara'da 100 bin İstanbul'da 50 bin, İzmir'de 25 bin, Antalya'da 23 bin başta olmak üzere toplam 29 ilde hazır hale getirilen arsaların tapu tescil belgeleri erişime açıldı.

ARSA TAPU TESCİL BELGESİ SORGULAMA

Tapu Bilgileri Sorgulama hizmeti e-Devlet Kapısı'nda bulunuyor.

Vatandaşlar kendilerine verilecek arsa tapu tescil belgesini https://www.turkiye.gov.tr/tkgm-tapu-kayit-belgesi linkini takip ederek sorgulayabilir.

Tapu bilgileri sorgulama bölümünden tescile konu olan taşınmazların detaylarını görüntülenip PDF olarak indirilebilir.

VATANDAŞLAR KONUTLARININ İNŞASINA BAŞLAYABİLİR

TOKİ tapu müjdesini verdi. Konut inşaatına başlama şartları da belli oldu.

Arsa tapu tescil belgesini alan vatandaşlar, 350 ile 500 metrekarelik arsalarda en fazla brüt 150 metrekare olacak ve zemin artı 4 veya artı 5 katı geçmeyecek şekilde konut inşaatına başlayabilir.

Konutlar için 2 yıl içinde tamamlama şartı getirildi.

2 yıl dolmadan arsalar teslim edilmiş olacak. Konut için de 2 yıl şartı olacak.

Konutunu bitiremeyen hak sahiplerinden arsa bedelinin yüzde 10'u kesilerek geri alınacak.