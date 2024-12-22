İstanbul Boğazı'nın yalıları dudak uçuklatıyor! 100 tanesi el değiştirdi: En pahalısı 120 milyon euro

22 Aralık 2024 12:14 - Güncelleme : 22 Aralık 2024 12:15

Megakent İstanbul dünya genelinde zenginlerin gözdesi olmaya devam ediyor. İstanbul Boğazı'nın eşsiz yalıları dudak uçuklatan fiyatlarla el değiştiriyor. Yaklaşık 100 yalı, milyonlarca dolarlık fiyatlarıyla yeni sahiplerini buldu. Türk iş insanları da yalılara büyük ilgi gösteriyor.

İstanbul Boğazı, kültürü, tarihi ve yalılarıyla dünyanın dört bir yanındaki zenginlerin ilgisini çekiyor. İki yalının milyonlarca dolara el değiştirmesi satışların seyrini değiştirdi. Yaklaşık 100 yalı, milyonlarca dolarlık fiyatlarıyla yeni sahiplerini buldu. Karacadağ Yalısı, 32 milyon dolara "petrokimya kralı" olarak tanınan Ercüment Cafer Bayegan tarafından satın alındı. Diğer yalı ise ABD’de Chobani Yoğurt şirketiyle dolar milyarderi olan Türk iş insanı Hamdi Ulukaya tarafından 45 milyon dolara alındı.

ROMAN ABRAMOVİÇ’İN KİRACI OLDUĞU YALI SATILDI

Satılan iki yalıdan biri olan Abdülgaffar Karacadağ Yalısı, 2014’ten bu yana Neşet ve Şirin Yalçın ailesi tarafından satışa çıkarılmış ancak uzun süre alıcı bulamamıştı. Yalı, Vaniköy’deki konumuyla dikkat çekerken 1971’de Anıtlar Kurulu tarafından koruma altına alınmıştı.

Hamdi Ulukaya’nın 45 milyon dolara satın aldığı Feyyaz Tokar Yalısı ise daha önce ünlü borsacı Ahmet Okumuş tarafından 2012’de 25 milyon dolara alınmış ve ünlü Rus milyarder Roman Abramoviç’e kiralanmıştı.

BOĞAZ’DAKİ EN PAHALI YALI 120 MİLYON EURO

Boğaz’daki satışa çıkarılan en değerli yalı, 120 milyon euro bedelle Rumeli Hisarı’ndaki Müşir Zeki Paşa Yalısı. Bu yalı, bugüne kadar en yüksek fiyata satışa çıkan konutlardan biri olarak öne çıkıyor. Daha önce satılan en pahalı yalı ise Yeniköy’deki Şehzade Burhanettin Efendi Yalısı olmuştu.

Öte yandan Kandilli’deki Abud Efendi Yalısı ise çok sayıdaki hissedarı nedeniyle hisse satışlarıyla gündemde. Bu yalının bir hissedarı, yüzde 15,23’lük payı için 170 milyon TL değer biçti.

BAZI YALILAR BUTİK OTELE DÖNÜŞÜYOR

Boğaz’daki yalıların bazıları, butik otel konseptine dönüştürülerek farklı bir yatırım alanı sunuyor. Bu dönüşümün ilk örneklerinden biri, Ünal Aysal’a ait ve bir dönem 300 milyon dolar değer biçilen Muhsinzade Yalısı oldu. Les Ottomans Hotel adıyla hizmet veren yalı, Boğaz’ın dönüşüm potansiyelini gözler önüne seriyor.

Bir diğer dönüşüm ise Fehime Sultan ve Hatice Sultan yalılarında gerçekleşti. Uzun yıllar restorasyonda kalan bu yalıların yerine inşa edilen otel, Türk Hava Yolları tarafından satın alınarak 95 odalı bir tesis haline getirildi.