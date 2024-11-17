İstanbul büyük bir turizm forumuna ev sahipliği yapacak

17 Kasım 2024 17:34 - Güncelleme : 17 Kasım 2024 17:37

Turizm Yatırım Forumu (TIF 2024) başlıyor. Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD), 26-27 Kasım tarihlerinde İstanbul'un büyük bir turizm etkinliğine ev sahipliği yapacağını duyurdu. Forum, bu yıl ilk kez iki gün sürecek ve 10 trilyon dolarlık dünya turizm ekosisteminin önde gelen isimlerini bir araya getirecek.

İlgili Haberler Yerli turistler kış tatilinde yurt dışına çıkacak! Uzman isimden çarpıcı turizm açıklamaları

Turizm Yatırım Forumu'nun (TIF) 2024'te uluslararası yatırımcıları, finans şirketlerini, otel markalarını, yenilikçileri ve gayrimenkul geliştiricilerini İstanbul​'da bir araya gelecek. Turizm Yatırım Forumu (TIF) 2024, aralarında uluslararası yatırımcıların, finans şirketlerinin, otel markalarının, yenilikçilerin ve gayrimenkul geliştiricilerinin de bulunduğu çok sayıda katılımcıyı bir araya getirecek. Etkinliğe, küresel turizm ekosisteminde yaklaşık 10 trilyon dolarlık bir hacme karşılık gelen 1.000'den fazla katılımcının katılması bekleniyor. Dernekten yapılan açıklamaya göre, toplantıda seyahat ve turizm yatırımlarının geleceğini şekillendirecek stratejiler, finansman, ortaya çıkan trendler, lüks ve yaşam tarzı markaları, kültürel ve sanatsal girişimler, sağlık ve tıbbi turizm konuları ele alınacak. Türkiye​ Yatırım Ofisi, Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi (WTTC) ve Questex iş birliğiyle düzenlenen etkinliğin sponsorluğunu finans kuruluşu Akbank üstleniyor. TIF 2024, küresel yatırımcıları, fon yöneticilerini, otel markalarını, teknoloji liderlerini ve gayrimenkul geliştirme firmalarını bir araya getirerek Türkiye’nin turizmdeki yatırım fırsatlarını tanıtmayı amaçlıyor. İlgili Haberler Yerli turistler kış tatilinde yurt dışına çıkacak! Uzman isimden çarpıcı turizm açıklamaları