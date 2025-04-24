İstanbul depremi sonrası fırsatçılar iş başında! Deprem çantası ve çadır fiyatları uçuşa geçti

İstanbul Silivri'de meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar hazırlıklı olmanın önemini bir kez daha fark etti. Bu durum e-ticaret sitelerinde deprem çantası ve çadır satışlarını patlatırken, bazı satıcıların ürün fiyatlarını hızla artırması dikkat çekti. Fiyat karşılaştırma sitelerine yansıyan bu tablo, afet sonrası fırsatçılar iş başında dedirtti.

Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul’un olası büyük depreme ne kadar hazırlıksız olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Sarsıntının etkisiyle kentte adeta panik havası oluştu. Geceyi evlerinde geçirmek istemeyen vatandaşlar, park ve bahçelere akın etti. Kimisi çadır kurarak, kimi de araçlarında sabahlayarak geceyi dışarıda geçirdi.

DEPREM ÇANTASI VE ÇADIR SATIŞLARI PATLADI

Depremin hemen ardından vatandaşlar, acil durum hazırlıkları için e-ticaret sitelerine yöneldi. Talebin bir anda artmasıyla birlikte, çadır ve deprem çantası gibi ürünlerin fiyatlarında dikkat çeken artışlar yaşandı. Örneğin, dün 373 TL’ye satılan bir acil durum çantası, bugün 465 TL’ye alıcı bulmaya başladı. Benzer şekilde, 219 TL olan bir ilk yardım setinin fiyatı da 389,50 TL’ye kadar çıktı.

ÇADIR FİYATLARINA DA ZAM GELDİ

Deprem korkusuyla dışarıda gecelemek isteyenlerin tercih ettiği çadırlarda da fiyat artışı gözlemlendi. İki odalı ve 10 kişilik olduğu belirtilen bir çadır, depremden önce 8.711 TL’ye satılırken, bugün aynı çadır 9.480 TL’ye kadar yükseldi.



Uzmanlar, bu tür fiyat artışlarının fırsatçılığa dönüştüğüne dikkat çekerken, vatandaşlar da deprem anında ve sonrasında yaşanan bu tür ekonomik davranışlara tepki gösterdi.