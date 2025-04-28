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 | İrem Çınar

İstanbul depreminin ilk bilançosu: 2 bin 187 konuttan DASK başvurusu

İstanbul’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından DASK’a hasar bildirimleri ulaştı. Zorunlu deprem sigortası bulunan ve depremde zarar gören 2 bin 187 konut sahibi, tazminat için DASK’a başvuruda bulundu.

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İstanbul depreminin ilk bilançosu: 2 bin 187 konuttan DASK başvurusu
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
28.04.2025
saat ikonu 14:29
|
GÜNCELLEME:
28.04.2025
saat ikonu 14:29

İstanbul’un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede başlatılan hasar tespit çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Depremin etkisiyle birçok bina zarar görürken, yetkililer vatandaşlardan gelen başvuruları değerlendirerek hasar durumlarını belirlemeye çalışıyor.

İSTANBUL'DAN 2 BİNİ AŞKIN HASAR BAŞVURUSU

Deprem sonrası yapılan hasar başvurularında İstanbul başı çekti. Şu ana kadar İstanbul genelinden toplam 2 bin 62 konut için hasar bildirimi yapıldığı açıklandı. İstanbul’daki hasar başvurularının yoğunluğu, depremin kent genelindeki etkisinin büyüklüğünü gözler önüne serdi.

İstanbul depreminin ilk bilançosu: 2 bin 187 konuttan DASK başvurusu

ESENYURT İLK SIRADA

İlçeler bazında incelendiğinde ise Esenyurt, en fazla hasar başvurusu yapılan bölge oldu. Esenyurt’tan 531 konut için hasar bildirimi yapıldığı bildirildi. Esenyurt’u diğer ilçeler takip ederken, yetkililer özellikle bu bölgelerde çalışmalarını yoğunlaştırdı.

TEKİRDAĞ, KOCAELİ VE BURSA'DAN DA BAŞVURULAR GELDİ

İstanbul dışındaki şehirlerde de depremin etkisi hissedildi. Tekirdağ’dan 61, Kocaeli’nden 28 ve Bursa’dan yine 28 konut için hasar başvurusu yapıldığı belirtildi. Marmara Bölgesi genelinde deprem kaynaklı hasar tespit çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

İstanbul depreminin ilk bilançosu: 2 bin 187 konuttan DASK başvurusu

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI ORANLARI

Marmara Bölgesi'nde bulunan 6,8 milyon konuttan 4,3 milyonunun zorunlu deprem sigortası bulunduğu bildirildi. Bu rakam, bölgede sigortalılık oranının yüzde 64 seviyelerinde olduğunu gösteriyor. İstanbul özelinde ise 4,1 milyon konuttan 2,5 milyonunun sigortalı olduğu ve bu oranın yaklaşık yüzde 62 olduğu açıklandı.

YETKİLİLERDEN SİGORTA UYARISI

Uzmanlar, yaşanan son deprem sonrasında zorunlu deprem sigortasının önemine bir kez daha dikkat çekerek vatandaşlara sigortalarını yaptırmaları ve yenilemeleri konusunda çağrıda bulundu. Depremin ardından zararların karşılanabilmesi için sigorta güvencesinin büyük önem taşıdığı vurgulandı.

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Sıkça Sorulan Sorular

En az deprem riski taşıyan yer neresidir?
Sinop, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin gibi Karadeniz kıyısında bulunan şehirlerle birlikte, Kırklareli ve Edirne gibi Trakya bölgesinden iller de düşük risk grubunda yer alıyor.
ETİKETLER
#deprem sigortası
#dask
#İstanbul Depremi
#Ekonomi
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