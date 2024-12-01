İstanbul enflasyon rakamları belli oldu! Konut fiyatları artışı rakamlara yansıdı
İstanbul Ticaret Odası, Kasım 2024 dönemi enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre Perakende fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 3,07, toptan fiyatlar ise yüzde 2,68 oranında artarken konut fiyatlarına ilişkin fiyat değişimi dikkat çekti. İşte detaylar...
Türkiye ekonomisinin can damarı İstanbul'da 2024 Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı. İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO), paylaştığı verilere göre İstanbul’daki fiyat hareketlerini değerlendiren Ücretliler Geçinme İndeksi ve Toptan Eşya Fiyatları İndeksine dair veriler çarpıcı bir tablo ortaya koydu.
PERAKENDE ÜRÜN VE HİZMETLERDE 3.07 PUANLIK ARTIŞ
İTO'nun açıklamasına göre kasım ayında perakende fiyat göstergesi olarak kabul edilen İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi, bir önceki aya göre yüzde 3,07 oranında arttı.
Aynı dönemde toptan fiyat hareketlerini gösteren Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 2,68 yükseldi.
Yıllık bazda ise 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yüzde 57,99, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi’nde yüzde 42,72 oranında artış gerçekleşti.
PERAKENDE FİYATLARDAKİ DEĞİŞİM
Kasım 2024’te perakende fiyatlardaki değişim şu şekilde gözlendi:
- Giyim Harcamaları: %5,65 artış
- Konut Harcamaları: %5,25 artış
- Gıda Harcamaları: %3,28 artış
- Ev Eşyası Harcamaları: %1,54 artış
- Sağlık ve Kişisel Bakım Harcamaları: %1,08 artış
- Diğer Harcamalar: %0,15 artış
- Ulaştırma ve Haberleşme Harcamaları: %0,81 azalış
- Kültür, Eğitim ve Eğlence Harcamaları: %1,27 azalış
TOPTAN FİYATLARDAKİ DEĞİŞİM
Kasım 2024’te toptan fiyatlarda şu değişimler kayda geçti:
- İşlenmemiş Maddeler: %8,08 artış
- İnşaat Malzemeleri: %5,44 artış
- Gıda Maddeleri: %2,41 artış
- Madenler: %1,01 artış
- Yakacak ve Enerji Maddeleri: %0,55 artış
- Kimyevi Maddeler: %7,57 azalış
Kasım 2024 döneminde mensucat ürün kalemlerinde fiyat değişimi gözlenmedi.