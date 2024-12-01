İstanbul enflasyon rakamları belli oldu! Konut fiyatları artışı rakamlara yansıdı

01 Aralık 2024 13:17 - Güncelleme : 01 Aralık 2024 13:18

İstanbul Ticaret Odası, Kasım 2024 dönemi enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre Perakende fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 3,07, toptan fiyatlar ise yüzde 2,68 oranında artarken konut fiyatlarına ilişkin fiyat değişimi dikkat çekti. İşte detaylar...