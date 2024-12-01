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İstanbul enflasyon rakamları belli oldu! Konut fiyatları artışı rakamlara yansıdı

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: tgrthaber.com
01 Aralık 2024 13:17 - Güncelleme : 01 Aralık 2024 13:18

İstanbul Ticaret Odası, Kasım 2024 dönemi enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre Perakende fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 3,07, toptan fiyatlar ise yüzde 2,68 oranında artarken konut fiyatlarına ilişkin fiyat değişimi dikkat çekti. İşte detaylar...

Türkiye​ ekonomisinin can damarı İstanbul​'da 2024 Kasım ayı enflasyon​ rakamları açıklandı. İstanbul Ticaret Odası​'nın (İTO), paylaştığı verilere göre İstanbul’daki fiyat hareketlerini değerlendiren Ücretliler Geçinme İndeksi ve Toptan Eşya Fiyatları İndeksine dair veriler çarpıcı bir tablo ortaya koydu.

İstanbul enflasyon rakamları belli oldu! Konut fiyatları artışı rakamlara yansıdı - 1. Resim

PERAKENDE ÜRÜN VE HİZMETLERDE 3.07 PUANLIK ARTIŞ 

İTO'nun açıklamasına göre kasım ayında perakende fiyat göstergesi olarak kabul edilen İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi, bir önceki aya göre yüzde 3,07 oranında arttı.

Aynı dönemde toptan fiyat hareketlerini gösteren Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 2,68 yükseldi.

Yıllık bazda ise 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yüzde 57,99, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi’nde yüzde 42,72 oranında artış gerçekleşti.

İstanbul enflasyon rakamları belli oldu! Konut fiyatları artışı rakamlara yansıdı - 2. Resim

PERAKENDE FİYATLARDAKİ DEĞİŞİM

Kasım 2024’te perakende fiyatlardaki değişim şu şekilde gözlendi:

  • Giyim Harcamaları: %5,65 artış
  • Konut Harcamaları: %5,25 artış
  • Gıda Harcamaları: %3,28 artış
  • Ev Eşyası Harcamaları: %1,54 artış
  • Sağlık ve Kişisel Bakım Harcamaları: %1,08 artış
  • Diğer Harcamalar: %0,15 artış

İstanbul enflasyon rakamları belli oldu! Konut fiyatları artışı rakamlara yansıdı - 3. Resim

  • Ulaştırma ve Haberleşme Harcamaları: %0,81 azalış
  • Kültür, Eğitim ve Eğlence Harcamaları: %1,27 azalış

TOPTAN FİYATLARDAKİ DEĞİŞİM

Kasım 2024’te toptan fiyatlarda şu değişimler kayda geçti:

  • İşlenmemiş Maddeler: %8,08 artış
  • İnşaat Malzemeleri: %5,44 artış
  • Gıda Maddeleri: %2,41 artış
  • Madenler: %1,01 artış
  • Yakacak ve Enerji Maddeleri: %0,55 artış
  • Kimyevi Maddeler: %7,57 azalış

Kasım 2024 döneminde mensucat ürün kalemlerinde fiyat değişimi gözlenmedi.

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Kaynak: tgrthaber.com
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