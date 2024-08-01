İstanbul enflasyon verisi belli oldu! Temmuzda perakende fiyatlar arttı

01 Ağustos 2024 12:27 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 12:27

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İstanbul Ticaret Odası 2024 Temmuz ayına ilişkin perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksini açıkladı. İstanbul'da bir önceki aya göre yüzde 4,21, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 1,04 oranında arttı.

TEMMUZ ENFLASYONU BELLİ OLDU

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde %72,80, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise %55,12 olarak gerçekleşti. İstanbul’da yaşanan fiyat değişimlerine ilişkin yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

"Temmuz 2024’te perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 10,76, kültür eğitim ve eğlence harcamaları grubunda yüzde 6,72, sağlık ve kişisel bakım harcamaları grubunda yüzde 6,60, gıda harcamaları grubunda yüzde 4,44, konut harcamalarında yüzde 4,23, diğer harcamalar grubunda yüzde 2,78, ev eşyası harcamalarında yüzde 1,52 artış; giyim harcamaları grubunda yüzde 2,04 azalış izlenmiştir.

TOPTAN FİYATLARDAKİ ARTIŞ SIRALANDI

Temmuz 2024’te toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; inşaat malzemeleri grubunda yüzde 7,48, mensucat grubunda yüzde 5,02, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 2,90, gıda maddeleri grubunda yüzde 1,88, kimyevi maddeler grubunda yüzde 0,90 artış; madenler grubunda yüzde 1,94 ve işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 4,62 azalış izlenmiştir."