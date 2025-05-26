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 | Bengü Sarıkuş

İstanbul Havalimanı liderliği kaptı

Alman Havacılık Birliği (BDL), Almanya'nın ve Avrupa’nın en büyük kargo havalimanı olan Frankfurt Havalimanı'nın bu konudaki liderliğini geçen yıl İstanbul Havalimanı’na kaptırdığını bildirdi.

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İstanbul Havalimanı liderliği kaptı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
26.05.2025
saat ikonu 16:11
|
GÜNCELLEME:
26.05.2025
saat ikonu 16:11

Alman Havacılık Birliği, Almanya'nın hava taşımacılığı merkezi olarak rekabet edebilirliğini sağlamak için beş maddelik program açıkladı. BDL, Frankfurt Havalimanı'nın en büyük kargo havalimanı liderliğini İstanbul Havalimanı'na kaptırdığını açıkladı.

ALMANYA BÜROKRASİ NEDENİYLE KAYBEDİYOR

Almanya’da yüksek yer maliyetleri ve çok fazla bürokrasinin, taşımacılık sektörünün rekabet etmesini zorlaştırdığı vurgulanan açıklamada, kargo hacimlerinin, daha düşük maliyetler ve daha hızlı işleme sokulması nedeniyle komşu Avrupa ülkelerine kaydığı belirtildi.

İstanbul Havalimanı liderliği kaptı

Hava taşımacılığının dünya genelinde Frankfurt veya Köln/Bonn gibi Alman merkezlerinden daha hızlı büyüdüğüne işaret edilen açıklamada, dünya genelinde yüzde 6 olan hava taşımacılığı büyümesinin bu yıl Almanya'da sadece yüzde 1,2 olmasının beklendiği ifade edildi.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ SIRALANDI

Açıklamaya göre, Birliğin 5 maddelik "Güçlü bir Alman ekonomisi için güçlü hava taşımacılığı” programında federal hükümetten, “Devletin yer maliyetlerinin azaltılması, Avrupa Birliği (AB) havacılık güvenliği standartlarının uygulanmasında dijitalleşme yoluyla işlem hızının artırılması, hava kargo merkezlerinde talebe dayalı çalışma saatleri, AB gümrük standartlarının tek tip uygulanması ve basitleştirilmiş ithalat KDV tahsilatı” talepleri yer aldı.

BDL'nin çalışma grubuna başkanlık eden Frankfurt Havalimanı işletmecisi Fraport'un Yönetim Kurulu Üyesi Pierre Dominique Prümm, konuya ilişkin değerlendirmesinde, kamunun aşırı yüksek saha maliyetleri ve AB düzenlemelerinin eşit olmayan bir şekilde yorumlanmasının mal akışlarında Alman havalimanlarının giderek daha fazla atlanmasına yol açtığını belirterek, “Alman kargo havalimanları ve hava yolları, komşu ülkelerin ve hatta üçüncü ülkelerin daha cazip koşullar sunması nedeniyle uluslararası rekabette büyük baskı altında kalıyor.” ifadesini kullandı.

İstanbul Havalimanı liderliği kaptı

BDL Genel Müdürü Dr. Joachim Lang de "Yeni federal hükümet ve ilgili makamlarla beş maddelik programımız hakkında mümkün olan en kısa sürede görüşmelere başlamak istiyoruz. Çünkü Almanya'da hava taşımacılığının bir zamanlar sahip olduğu güçlü rekabetçi konum ciddi baskı altına giriyor.” değerlendirmesinde bulundu.

AB dışındaki ülkelerle yapılan dış ticarette her dört avrodan birinin hava taşımacılığına bağlı olduğunu belirten Lang, "Alman ekonomisini yeniden ileriye götürmek isteyen herkes bunun arkasındaki lojistiği unutmamalıdır." görüşünü bildirdi.

İSTANBUL HAVALİMANI LİDER OLDU

BDL açıklamasında, Almanya'nın ve Avrupa’nın en büyük havalimanı olan Frankfurt Havalimanı'nı bu konudaki liderliğini, geçen yıl taşıma hacmi yıllık yüzde 39,6 artan İstanbul'a kaptırdığı belirtildi.

Frankfurt Havalimanı’nın taşıma hacminin geçen yıl 2,5 azaldığı kaydedilen açıklamada, konu ile ilgili değerlendirmesine yer verilen Pierre Dominique Prümm, şunları kaydetti:

İstanbul Havalimanı liderliği kaptı

“Bu gelişme harekete geçme ihtiyacının altını çiziyor. Almanya'nın küresel hava kargo sektöründeki lider konumunu korumak ve ekonomimizin bu rakipsiz konum faktöründen faydalanmaya devam etmesini sağlamak için yeni federal hükümet, Alman havacılık stratejisinin planlı gelişimine en başından itibaren hava kargoyu da dahil etmelidir." Bu arada, Almanya'dan AB üyesi olmayan ülkelere makine mühendisliği ve ilaç endüstrisi gibi sektörlerden yapılan ihracatın dörtte biri hava taşımacılığı yoluyla aktarılıyor.

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