İstanbul Havalimanı, Londra'yı bile geçti
Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
29 Kasım 2024 21:43 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 21:51
İstanbul Havalimanı, 18-24 Kasım tarihleri arasında günlük ortalama bin 318 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. İstanbul, Londra'yı, Amsterdam'ı Frankfurt'u geride bıraktı.
Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı (EUROCONTROL) tarafından yayımlanan 18-24 Kasım tarihli "Avrupa Havacılık Raporu"na göre, İstanbul Havalimanı günlük ortalama bin 318 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. Onu, bin 243 uçuşla Londra Heathrow, bin 240 uçuşla Amsterdam Schiphol ve bin 151 uçuşla Frankfurt havalimanları izledi. Sabiha Gökçen Havalimanı ise günlük 648 uçuşla 10. sırada yer aldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı