İstanbul Havalimanı rekora koşuyor! Yılın ilk yarısında 40 milyon yolcuya yaklaştı

01 Ağustos 2024 14:04 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 14:09

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, İstanbul Havalimanı'nda yılın ilk altı ayında iç hatta 57 bin 783, dış hatta ise 195 bin 332 olmak üzere toplam 253 bin 115 geliş-gidiş seferi gerçekleştirildi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bu dönemde iç hatta 54 bin 983, dış hatta ise 62 bin 790 olmak üzere toplam 117 bin 773 uçuş yapıldı.

Atatürk Havalimanı'nda ise yılın ilk yarısında toplam 13 bin 270 sefer düzenlendi; bunların 7 bin 945'i iç hat, 5 bin 325'i dış hat uçuşlarıyla gerçekleştirildi.

HAVALİMANLARI REKORA KOŞUYOR

İstanbul'daki tüm havalimanlarından yılın ilk altı ayında iç hatta 120 bin 711, dış hatta ise 263 bin 447 olmak üzere toplam 384 bin 158 sefer yapıldı. Bu, geçen yılın aynı dönemindeki 363 bin 961 seferle karşılaştırıldığında yaklaşık yüzde 6'lık ve 20 bin 197 seferlik bir artış anlamına geliyor.

Türkiye genelindeki havalimanlarında yılın ilk yarısında düzenlenen toplam 819 bin 104 seferin yaklaşık yüzde 47'si İstanbul merkezli olarak gerçekleştirildi.

40 MİLYON YOLCUYA YAKLAŞTI

İstanbul Havalimanı'nda yılın ilk altı ayında 8 milyon 154 bin 410 iç hat yolcusu ve 29 milyon 938 bin 219 dış hat yolcusu olmak üzere toplamda 38 milyon 92 bin 629 yolcu ağırlandı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise aynı dönemde 9 milyon 463 bin 44 iç hat, 10 milyon 359 bin 842 dış hat yolcusu seyahat etti. Bu havalimanından toplamda 19 milyon 822 bin 886 yolcu uçtu.

Yılın ilk yarısında İstanbul'daki havalimanlarından 17 milyon 617 bin 454 iç hat, 40 milyon 298 bin 61 dış hat olmak üzere toplamda 57 milyon 915 bin 515 yolcu taşındı.

YÜZDE 11'LİK BİR ARTIŞ VAR

Geçen yılın aynı döneminde ise iç ve dış hatlarda toplam 52 milyon 288 bin 632 yolcu İstanbul havalimanlarından seyahat etti. Bu da 5 milyon 626 bin 883 yolculuk ve yüzde 11'lik bir artış anlamına geliyor.

Türkiye genelinde ağırlanan 104 milyon 725 bin 264 yolcunun yüzde 55'inin İstanbul'daki iç ve dış hat seferleriyle seyahat ettiği belirlendi.