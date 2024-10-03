İstanbul Havalimanı yine Avrupa'nın zirvesinde!

03 Ekim 2024 16:32 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 16:44

İstanbul Havalimanı, Eurocontrol verilerine göre, 23-29 Eylül'ü kapsayan dönemde günlük ortalama 1.438 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

İstanbul Havalimanı, listelerde Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak zirvede bir kez daha yer aldı. Havalimanı, 23-29 Eylül'ü kapsayan dönemde günlük ortalama 1.438 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı'nın (Eurocontrol) 23-29 Eylül'e ilişkin "Avrupa Havacılık Raporu" yayınlandı.

AVRUPA'NIN EN YOĞUN HAVALİMANLARI ARASINDA İLK SIRADA

Rapora göre, İstanbul Havalimanı, bu dönemde günlük ortalama 1.438 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

AMSTERDAM SCHİPHOL LİSTEDE İKİNCİ

İstanbul Havalimanı'nı günlük 1.437 uçuşla Amsterdam Schiphol, 1373 uçuşla Paris Charles De Gaulle ve 1328 uçuşla Londra Heathrow havalimanları takip etti.

ANTALYA HAVALİMANI 10'UNCU

Antalya Havalimanı da günlük 916 uçuşla listede 10'uncu sırada yer aldı.

ORTA DOĞU'DAKİ GERGİNLİK YOĞUNLUĞU ARTIRDI

Orta Doğu'daki gerilim artarken, uluslararası hava yolu şirketlerinin uçuşları başka bölgelere yönlendirmesi veya iptal etmesiyle seyahatler aksıyor. Uçuşların Orta Doğu'nun bazı havalimanlarına yapılamaması nedeniyle aktarmalar için sıklıkla kullanılan İstanbul, Kahire ve Antalya havalimanlarında hava trafiği yoğunlaştı.