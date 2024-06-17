İstanbul Havalimanı'nda bayram rekoru! En yüksek ikinci uçuş sayısına ulaşıldı
Editör: Onur Kaya / Kaynak: Tgrthaber.com
17 Haziran 2024 15:51 - Güncelleme : 17 Haziran 2024 15:52
İstanbul Havalimanı'nda uçuş rekoru kırıldı. Kurban Bayramı'nın arifesindeki seferlerle en yüksek ikinci uçuş sayısına ulaşıldı.
İstanbul Havalimanı'nda 15 Haziran Cumartesi günü tarihin en yüksek ikinci uçuş rekoru kırıldı.
AVRUPA LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ
Kurban Bayramı arifesinde 831 geliş ve 811 gidiş olmak üzere 1642 sefer yapıldı. Bu seferlerle İstanbul Havalimanı'nda tüm zamanların en yüksek ikinci uçuş sayısına ulaşıldı.
Havalimanı, bu uçuş sayısıyla Avrupa liderliğini sürdürdü.
REKOR ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNDE
İstanbul Havalimanı'ndan, İngiltere'nin Manchester City ile İtalya'nın takımı Inter arasında geçen yıl oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin ertesi günü, 10 Haziran 2023'te 1794 uçuş planlanmış ve gerçekleşen 1690 uçuşla tüm zamanların rekoru kırılmıştı.
Kaynak: Tgrthaber.com