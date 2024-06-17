İstanbul Havalimanı'nda bayram rekoru! En yüksek ikinci uçuş sayısına ulaşıldı

17 Haziran 2024 15:51 - Güncelleme : 17 Haziran 2024 15:52

Otomobil sektöründe 7 Temmuz dönemeç olacak! Araç stokları eritmek için 300 bin TL indirim yapmaya başladılar

Otomobil sektöründe 7 Temmuz dönemeç olacak! Araç stokları eritmek için 300 bin TL indirim yapmaya başladılar

İstanbul Havalimanı'nda 15 Haziran Cumartesi günü tarihin en yüksek ikinci uçuş rekoru kırıldı.

AVRUPA LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Kurban Bayramı arifesinde 831 geliş ve 811 gidiş olmak üzere 1642 sefer yapıldı. Bu seferlerle İstanbul Havalimanı'nda tüm zamanların en yüksek ikinci uçuş sayısına ulaşıldı.

Havalimanı, bu uçuş sayısıyla Avrupa liderliğini sürdürdü.

REKOR ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNDE

İstanbul Havalimanı'ndan, İngiltere'nin Manchester City ile İtalya'nın takımı Inter arasında geçen yıl oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin ertesi günü, 10 Haziran 2023'te 1794 uçuş planlanmış ve gerçekleşen 1690 uçuşla tüm zamanların rekoru kırılmıştı.