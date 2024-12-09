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İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem! Avrupa'da bir ilk olacak

Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
09 Aralık 2024 14:57 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 15:09
İstanbul Havalimanı&#039;nda yeni dönem! Avrupa&#039;da bir ilk olacak

İstanbul Havalimanı'nda 17 Nisan 2025 tarihinden itibaren yeni bir döneme geçilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 3 pistte aynı anda iniş-kalkış uygulamasını başlatacaklarını açıklayarak "Bu sistem Avrupa’da bir ilk olacak" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu​, İstanbul Havalimanı'nda uygulanmaya başlayacak olan Eşzamanlı Bağımsız 3'lü Pist Operasyonlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

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TARİH BELLİ OLDU

İstanbul Havalimanı'nın havacılıkta bir dönüm noktası olduğunu ve birçok yeni teknoloji sistemi bünyesinde barındırdığını söyleyen Bakan Uraloğlu, artan yolcu kapasitesine yönelik çalışmalar sürdürdüklerini kaydederek, "17 Nisan'da İstanbul Havalimanı 3 pistinde aynı anda iniş-kalkış uygulamasını başlatacağız. Ülkemizde hayata geçireceğimiz bu sistem Avrupa'da bir ilk olacak." ifadelerini kullandı.

İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem! Avrupa'da bir ilk olacak - 2. Resim

OPERASYONEL SEBEPLİ GECİKMELER MİNİMUMA İNECEK

Çalışmaların Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) bünyesinde sürdürüldüğünü kaydeden Bakan Uraloğlu, yeni uygulama ile 3 pistten eşzamanlı iniş ve eş zamanlı kalkış yapılabileceğini belirterek, İstanbul Havalimanı'nda etkin ve dinamik bir kapasite yönetimi sağlayacaklarını ifade etti.

VERİMLİLİK ARTACAK 

Uraloğlu, "Bu sayede operasyonel sebepli gecikmeleri de minimuma indireceğiz. Ayrıca yakıt tasarrufu ve uçuş verimliliğini de maksimize edeceğiz. Çalışmalar yapım süreci devam eden yeni pistleri de kapsayacak. Yeni pistlerin hizmete alınmasıyla taksi süreleri başta olmak üzere birçok konuda hava trafik operasyonlarının verimliliği artacak." şeklinde konuştu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İstanbul Havalimanıabdulkadir uraloğlu

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