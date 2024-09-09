İstanbul Havalimanı'nı Avrupa'nın en iyisi oldu

09 Eylül 2024 16:57 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 17:10

Google kullanıcılarının yorumları üzerinden yapılan bir araştırmaya göre, İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en iyi havalimanı oldu.

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Google kullanıcıları havalimanlarını yorumladı. Avrupa'nın en iyi havalimanı İstanbul Havalimanı oldu. İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'nın Üst Yöneticisi (CEO) Selahattin Bilgen, sosyal medyadan açıklama yaptı.

AVRUPA'NIN EN İYİSİ

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'nın Üst Yöneticisi (CEO) Selahattin Bilgen, sosyal medyadan konuyla ilgili paylaşım yaptı. Bilgen, "Google yorumlarında da görüldüğü gibi, bizi seçen ve başarımıza katkıda bulunan herkese derinden minnettarız. İstanbul Havalimanı'nı Avrupa'nın en iyisi yaptığınız için teşekkür ederiz. Başarıyı devam ettirmeye kararlıyız" dedi.

BEĞENİLER ARAŞTIRILDI

Google kullanıcılarının Avrupa havalimanları için yaptığı yorumları incelendi. Araştırma sonucunda İstanbul Havalimanı 100 binden fazla Google yorumuna göre 4,4 puanla ilk sırada yer aldı.

Beğeni sırasına göre İstanbul Havalimanı'nı Porto, Atina, Çekya ve Zürih havalimanları takip etti.