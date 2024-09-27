İstanbul havalimanlarına turist akını! 8 ayda 80 milyon yolcu

27 Eylül 2024 16:24 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 16:32

Bu yılın ocak-ağustos döneminde toplam 80 milyon 927 bin 61 kişinin seyahat ettiği İstanbul'daki havalimanlarında yolcu sayısı, geçen senenin aynı dönemine göre 6 milyon 156 bin 277 kişi arttı.

Kovid-19 salgınının sona ermesinin ardından uçakla seyahat edenlerin sayısı hem dünyada hem de Türkiye'de artışını sürdürüyor. Yolcu rakamlarındaki yükselme bu yıl da devam ediyor. Ocak 2024'te başlayan artış 8 ay boyunca aralıksız sürdü.

İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında bu dönemde ağırlanan yolcu sayılarında geçen yıla göre artışlar kaydedildi.

DIŞ HAT YOLCUSU ARTTI

İstanbul Havalimanı'nı bu yılın ocak-ağustos döneminde 53 milyon 410 bin 136 yolcu kullandı. Bu yolculardan 11 milyon 658 bin 410'u iç, 41 milyon 751 bin 726'sı ise dış hatlardan seyahat etti.

Geçen yılın aynı döneminde 12 milyon 198 bin 537 iç ve 38 milyon 472 bin 573'ü dış hatlardan olmak üzere toplam 50 milyon 671 bin 110 yolcunun seyahat ettiği İstanbul Havalimanı'nda, 2023'e göre toplam 2 milyon 739 bin 26 artış olduğu hesaplandı.

Yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında İstanbul Havalimanı'nda iç hatlarda yüzde 4 azalma yaşanırken, dış hatlarda ise yüzde 9 artış görüldü. Bu havalimanında geçen yılın aynı dönemine göre toplam yolcu sayısının yüzde 6 arttığı belirlendi.Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan bu yılın 8 ayında iç hatlarda 13 milyon 172 bin 953, dış hatlarda ise 14 milyon 343 bin 972 yolcu uçtu. Toplamda 27 milyon 516 bin 925 yolcu bu havalimanını kullandı.

Geçen yılın aynı döneminde 11 milyon 408 bin 770'i iç, 12 milyon 690 bin 904'ü dış hatlarda olmak üzere toplam 24 milyon 99 bin 674 yolcu bu havalimanında misafir edilmişti.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bu yılın ocak-ağustos döneminde misafir edilen yolcu sayısı, iç hatlarda 1 milyon 764 bin 183, dış hatlarda 1 milyon 653 bin 68 ve toplamda 3 milyon 417 bin 251 arttı.

Buna göre yolcu sayıları iç hatlarda yüzde 15, dış hatlarda yüzde 13, toplamda ise yüzde 14 artış gösterdi.

TOPLAM YOLCU SAYILARI

İstanbul havalimanlarından bu yılın 8 ayında iç hatlarda 24 milyon 831 bin 363, dış hatlarda ise 56 milyon 95 bin 698 olmak üzere toplam 80 milyon 927 bin 61 kişi yolculuk yaptı.

Geçen yıl aynı dönemde ise 74 milyon 770 bin 784 olan İstanbul'dan uçan yolcu sayısının, bu senenin aynı dönemine göre 6 milyon 156 bin 277 kişi ve yüzde 9 artış gösterdiği hesaplandı.

TRANSİT GEÇİŞ YAPAN YOLCU SAYISI AZALDI

İstanbul'daki havalimanlarında aktarmalı uçuşlar için kullanan transit yolcu sayısı geçen yıl ocak-ağustos döneminde 305 bin 95 kişi olurken, bu yılın ilk 8 ayında 166 bin 90 kişi olarak gerçekleşti. Transit yolcu sayısında yüzde 45,6 azalış yaşandı.