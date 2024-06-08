Bakan Uraloğlu'ndan gururlandıran açıklama: İstanbul-İzmir Otoyolu'ndan dev tasarruf!
Editör: Merve Yaz / Kaynak: Anadolu Ajansı
08 Haziran 2024 12:14 - Güncelleme : 08 Haziran 2024 12:34
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun ekonomiye katkısına ilişkin yaptığı değerlendirmelerde, "Her yıl zamandan 17,6 milyar lira, akaryakıt tüketiminden 5,4 milyar lira tasarruf ediyoruz. Karbon emisyonunu da 402 bin ton azalttık." dedi.
Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından İstanbul-İzmir Otoyolu sayesinde yapılan tasarrufa ilişkin bilgi verdi.
8,5 SAATLİK YOL 3,5 SAATE İNDİ
Bu otoyolla İstanbul ile İzmir arasındaki mesafenin 100 kilometre kısaldığını belirten Uraloğlu, "8,5 saat olan İstanbul-İzmir ulaşımı 3,5 saate indi.
Her yıl zamandan 17,6 milyar lira, akaryakıt tüketiminden 5,4 milyar lira tasarruf ediyoruz. Karbon emisyonunu da 402 bin ton azalttık." değerlendirmesinde bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı