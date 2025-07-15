İstanbul kirada dünya lideri! Son 5 yılda rekor artış: New York'u bile solladı

İstanbul, kira artışında dünya devlerini solladı. En yüksek gelire sahip Cenevre’yi ve kiralıkta en pahalı şehir olan New York’u geride bıraktı.

Alman Deutsche Bank tarafından hazırlanan “Dünya Fiyatları 2025 Haritalaması” raporu, küresel kira artışlarına ışık tuttu. 69 ülkenin yaşam kalitesinden kira giderlerine kadar birçok kalemde analiz edildiği rapora göre, son 5 yılda şehir merkezlerinde kira fiyatlarının en fazla arttığı şehir İstanbul oldu.

DOLAR BAZINDA 3 KATINA YAKLAŞTI

Raporda yer alan verilere göre, İstanbul'da şehir merkezindeki 3 odalı dairelerin kira fiyatları 2020’ye kıyasla yüzde 193 artış gösterdi. Aynı dönemde 1 odalı dairelerin kiraları da yüzde 178 oranında yükseldi. 2020’de ortalama 600 dolar olan 3 odalı dairenin kira bedeli, 2025 itibarıyla 1.764 dolara kadar çıktı.

İSTANBUL’UN ARDINDAN RİYAD VE MEXİCO CİTY GELİYOR

Kira artışında İstanbul’u yüzde 151,7 ile Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad takip etti. Üçüncü sırada ise yüzde 87,8'lik artış oranıyla Mexico City yer aldı. Bu veriler, söz konusu şehirlerdeki konut piyasalarının son yıllarda ne denli hızlı değiştiğini ortaya koydu.

EN PAHALI KİRALAR NEW YORK’TA

Raporun dikkat çeken bir diğer başlığı ise kira bedellerinin en yüksek olduğu şehirler. Buna göre, şehir merkezinde 3 odalı daire kirası en yüksek şehir 8.388 dolarla New York oldu. New York’u Singapur (6.216 dolar) ve Boston (6.091 dolar) izledi.

İSTANBUL KİRA SIRALAMASINDA ORTA SIRALARDA

Kira artışında zirvede yer alan İstanbul, fiyat sıralamasında ise henüz en üst sıralarda değil. Şehir merkezinde 3 odalı daire kirası ile İstanbul, dünya genelinde 53. sırada yer alırken; 1 odalı daire kirası açısından 948 dolarla 50. sıraya yerleşti.