İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Kamu Gözetimi Kurumu, ‘Yeşil Yakalı’ uzmanların yetiştirileceği sürdürebilirlik iş birliği protokolü imzalandı

16 Ağustos 2024 17:59 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 18:01

İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstanbul Ticaret Odası'nın desteğiyle Kamu Gözetimi Kurumu (KGK) ile sürdürülebilirlik, eğitim programları ve kurumsal kapasite artırımı gibi alanlarda önemli bir protokol imzaladı. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sütlüce Yerleşkesi’nde düzenlenen imza törenine Mütevelli Heyet Başkanı Dr. İsrafil Kuralay, Rektör Prof. Dr. Abdulhamit Avşar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rahmi Deniz Özbay ve KGK Başkanı Hasan Özçelik ile kurul üyeleri katıldı.

BİNLERCE ‘YEŞİL YAKALI’ İSTİHDAMI İÇİN İLK ADIM

Protokol kapsamında, şirketlerin karbon ayak izi ölçümü, sürdürülebilirlik raporlaması ve bağımsız denetçiler için sürekli eğitim programları gibi birçok konuda iş birliği yapılacak. Ayrıca, her yıl uluslararası katılımlı bilimsel etkinliklerin düzenlenmesi ve taraflar arasında bir Danışmanlık Komitesi oluşturulması da planlanıyor. İş birliği, sürdürülebilirlik konularında uzman olan ve ‘Yeşil yakalı’ olarak ifadelendirilen insan kaynağını yetiştirme amacını güderken, firmaların ulusal ve uluslararası mevzuatlara uyum sağlamalarını kolaylaştıracak. İş birliği, çevresel faktörler nedeniyle ihracat ve kredi kısıtlamalarıyla karşılaşan firmalara güvenilir bir çözüm sunacak. Ayrıca, iş dünyasında artan sürdürülebilirlik taleplerine yanıt vermek amacıyla İstanbul Ticaret Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde geliştirilecek eğitim programları, firmaların rekabet güçlerini artırmayı hedefliyor.

KGK TARAFINDAN SINAV YAPILACAK

İmza töreninin ardından konuşan KGK Başkanı Hasan Özçelik, "Sürdürülebilirlik kavramı, hızla gelişen bir süreç. 2023 Haziran ayında Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları kuruldu ve biz de bu standartları ülkemize uyarlayarak yayınladık. Bu iş birliği ile Türkiye'nin yeşil yakalı çalışan açığını kapatma ve firmaların uluslararası standartlara uyum sağlamasını hedefliyoruz. İstanbul Ticaret Üniversitesi ile birlikte, kısa sürede bu kapasiteyi oluşturmayı planlıyoruz. Eğitim sonunda KGK olarak bir sınav yapmayı da planlıyoruz. Bu sayede ülkemizde yeşil yakalı kapasite oluşturmaya katkı sağlayacağız” dedi.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK, ASLINDA GELENEKSEL HAYATIMIZIN EN TEMEL KAVRAMLARINDAN BİRİ

Rektör Prof. Dr. Abdulhamit Avşar da “Çok değerli bir iş birliği olacağına eminiz. Sürdürülebilirlik, aslında geleneksel yaşamımızın en temel kavramlarından biri. Teknolojikleşen ve dijitalleşen dünyada bu modelin uygulanabilirliği çok önemli. Üniversitemiz, hem kamu üniversitesi niteliği taşıyan hem de özel sektör pratikliği olan bir vakıf üniversitesidir. Bu anlamda, KGK ile yaptığımız bu iş birliği ile sürdürülebilirlik alanındaki bilgi birikimimizi hayata geçirmekten memnunuz” ifadelerini kullandı

İŞ BİRLİĞİ, ÜLKEMİZİN DAHA İYİ, DAHA MÜREFFEH BİR GELECEĞE ULAŞMASINA BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK

Mütevelli Heyet Başkanı Dr. İsrafil Kuralay ise “Bugün çok anlamlı bir protokole imza attık. Sürdürülebilirlik kavramı, tarih boyunca varlığını hissettiğimiz bir kavram. İstanbul Ticaret Üniversitesi olarak, dünyanın en büyük ticari örgütlerinden biri olan İstanbul Ticaret Odası'nın üniversitesi olmanın sorumluluğunu taşıyoruz. Kamu Gözetimi Kurumu ile yaptığımız bu iş birliği, ülkemizin daha iyi, daha müreffeh bir geleceğe ulaşmasına büyük katkı sağlayacak. Üniversite olarak, bu alanda her türlü akademik desteği vermeye hazırız” ifadelerini kullandı.