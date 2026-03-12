Menü Kapat
TGRT Haber
Ekonomi
Editor
 Hüseyin Bahcivan

İstanbul TOKİ başvuru ücreti iade takvimi! İstanbul TOKİ başvuru paraları ne zaman iade edilecek?

TOKİ başvuru ücreti iadesi nasıl alınır, ne zaman yatırılacak sorularının cevapları araştırılmaya başlandı. TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'da kura çekimine katılmaya hak kazanan ve reddedilenlerin listesi paylaşıldı. Listelerin paylaşılmasının ardından şartları karşılamadığı için başvurusu reddedilenler de belli oldu. Başvurusu reddedilen vatandaşların gündeminde TOKİ başvuru ücreti iadelerinin ne zaman yapılacağı yer alıyor. TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında vatandaşlardan alınan 5 bin TL başvuru ücreti kura çekimine katılamayan ve hak sahibi olamayan vatandaşlara iade edilecek. Peki TOKİ başvuru paraları ne zaman iade edilecek, nasıl alınır?

İstanbul TOKİ başvuru ücreti iade takvimi! İstanbul TOKİ başvuru paraları ne zaman iade edilecek?
Haber Merkezi
12.03.2026
12.03.2026
başvuru ücreti ne zaman iade edilecek, nasıl alınır soruları İstanbul kura çekimine katılmaya hak kazanan ve reddedilenler listesinin yayınlanmasının ardından gündem oldu. TOKİ 500 bin projesi kapsamında İstanbul'da 100 bin konut inşa edilecek. Bu konutların hak sahiplerini belirlemek için canlı yayında ve noter huzurunda kura çekimi yapılacak. TOKİ İstanbul kura çekimine katılmak isteyen vatandaşlardan 5 bin TL başvur ücreti alınmıştı. Bu başvuru ücretleri gerekli şartları sağlamadığı için kura çekimine katılamayan vatandaşlara iade edilecek. Ayrıca kura çekiminin sonucunda da hak sahibi olamayan vatandaşlar da 5 bin TL başvuru ücretleri iade alabilecekler. Peki İstanbul TOKİ başvuru paraları ne zaman iade edilecek, nasıl alınır?

İstanbul TOKİ başvuru ücreti iade takvimi! İstanbul TOKİ başvuru paraları ne zaman iade edilecek?

TOKİ BAŞVURU PARALARI NE ZAMAN İADE EDİLECEK?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında başvuru yapan vatandaşlardan 5 bin TL başvuru ücreti alındı. Bu başvuru ücretleri hak sahibi olamayan ve gerekli şartları sağlamadığı için kura çekimine katılamayan vatandaşlara iade edilecek. TOKİ başvuru paraları açıklanan bilgilere göre kura çekimlerinin sona ermesinin ardından 5 iş günü içerisinde iade edilecek.

İstanbul TOKİ başvuru ücreti iade takvimi! İstanbul TOKİ başvuru paraları ne zaman iade edilecek?

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ PARA İADESİ NEREDEN, NASIL ALINIR?

TOKİ 5 bin TL başvuru ücreti iadeleri, vatandaşların başvuru yaptıkları bankalar aracılığıyla gerçekleştirilecek. Vatandaşlar başvuru sırasında işlem yaptıkları bankaların mobil uygulamaları veya ATM'ler aracılığıyla başvuru ücretlerinin iadelerini alabilecekler.

İstanbul TOKİ başvuru ücreti iade takvimi! İstanbul TOKİ başvuru paraları ne zaman iade edilecek?

İSTANBUL TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ İADELERİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından açıklanan bilgilere göre TOKİ tarafından 500 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'da inşa edilecek olan 100 bin konutun kura çekimi Ramazan Bayramı'ndan sonra yapılacak. Kura çekiminin yapılmasının ardından İstanbul'da TOKİ 500 bin sosyal konut projesine başvuran ve hak sahibi olamayan vatandaşlara 5 iş günü içerisinde iadeler gerçekleştirilecek.

