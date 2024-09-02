İstanbul'a 2500 ek taksi kararı plaka fiyatlarını etkiledi! Mevcut taksi plakası fiyatları dibi gördü

02 Eylül 2024 16:03 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 16:18

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, 2 bin 500 uygulama tabanlı yeni taksi taşımacılığı teklifi oy birliğiyle kabul edildi. 2500 ek taksi kararı İstanbul’da plaka fiyatlarını değiştirdi.

İSTANBUL'A YENİ NESİL 2500 TAKSİ GELİYOR

İstanbul'da UKOME'nin onayıyla ilk etapta 2500 yeni taksi sisteme dahil edilecek. Yeni sistemle birlikte yalnızca uygulama ve entegre taksi durakları üzerinden yolcu alımı yapılacak. Taksilerde şoförle yolcu arasında güvenlik bariyeri oluşturulacak.

Taksilerde ulaşım akademisi tarafından sertifikalandırılmış şoförler görev alacak.

Yolculardan kullandıkları uygulama üzerinden komisyon ve ek ücret talep edilemeyecek.

Taksi bulamama, müşteri seçme sorunu ortadan kalkacak.

PLAKA FİYATLARI YÜZDE 6 DEĞER KAYBETTİ

2500 yeni taksi plakasının ihale edilmesi kararı sonrasında taksi plakalarının fiyatları resmen çakıldı.

CNBC-e’nin haberine göre, plaka fiyatları yüzde 6 değer kaybetti.

1 Nisan’da listeye alınan üç plakanın fiyatları sırasıyla 7 milyon TL, 6,6 milyon TL ve 6,52 milyon TL seviyesindeyken bu plakaların fiyatları UKOME toplantısı öncesinde (yine aynı sırayla) 6,1 milyon, 6,1 milyon ve 6 milyon TL olarak listelendi.

UKOME toplantısı sonrası söz konusu taksilerin plaka fiyatları ise 5,75 milyon lira, 5,75 milyon lira ve 5,7 milyon liraya indi. Yani toplantı sonrası fiyatlar yaklaşık yüzde 6 geriledi.

Dolmuş ve minibüslerden yapılacak yeni dönüşümlerle birlikte toplam taksi sayısının 20 bin 311’e ulaşması bekleniyor.