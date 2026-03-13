Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Banu İriç

İstanbul'a nefes aldıracak hat: Halkalı Ispartakule projesinde tarih verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Halkalı - Ispartakule Demiryolu Hattı'nın bu yılın ikinci yarısında tamamlanmasının planlandığını duyurdu. Bu hat ayrıca Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nin de bir parçası olarak İstanbul'un batı yakasını Marmaray'a entegre edecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.03.2026
saat ikonu 20:46
|
GÜNCELLEME:
13.03.2026
saat ikonu 20:46

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-Ispartakule Demiryolu Hattı şantiyesinde çalışanlarla düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, bakanlık olarak yalnızca ulaşım altyapısı inşa etmediklerini, aynı zamanda vizyonu doğrultusunda stratejik projeleri hayata geçirdiklerini söyledi.

KAPIKULE HIZLI TREN PROJESİNİN BİR PARÇASI OLACAK

Halkalı-Ispartakule Demiryolu Hattı’nın bu vizyonun önemli projelerinden biri olduğunu ifade eden Uraloğlu, hattın Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi’nin bir parçası olduğunu dile getirerek şöyle konuştu:

"Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattımız 153 km’lik Kapıkule-Çerkezköy etabı, 67 km’lik Çerkezköy-Ispartakule etabı ve şu anda birlikte bulunduğumuz 8,4 km’lik Ispartakule-Halkalı etabı olmak üzere 3 etaptan oluşuyor. Tüm etapların tamamlanmasıyla mevcut hat kapasitesini 4 kat artırmayı, yolcu seyahat süresini 4 saatten 1 saat 30 dakikaya, yük taşıma süresini ise 8,5 saatten 3,5 saate düşürmeyi planlıyoruz. Hattımız tamamlandığında yıllık 2,7 milyon yolcu ile 33,5 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olacak. Halkalı-Ispartakule etabımızda 6,4 km çift tüp TBM tüneli, 634 metre uzunluğunda 2 aç-kapa tünel ve 1,38 km açık hat olmak üzere 8.4 km uzunluğunda yeni hızlı tren hattının tamamının altyapı, üstyapı, elektrifikasyon, sinyalizasyon ve telekomünikasyon imalatlarını yapıyoruz."

Projede önemli bir aşamaya gelindiğini vurgulayan Uraloğlu, Hat-1 ve Hat-2 tünellerinde TBM kazılarının tamamlandığını, çıkış portalındaki kazı çalışmalarının ise yüzde 98 seviyesine ulaştığını belirterek şöyle devam etti:

"Çıkış portal, sağ ve sol şev bölgelerinde zemin çivi imalatları ile 1751 adet plastik kazık imalatlarını tamamladık. Ispartakule kesimi aç-kapa temel beton imalatlarını bitirdik. Şaft kesiminde kazı çalışmalarını tamamladık. NATM bağlantı tünelleri kalıcı kaplama imalatlarını gerçekleştirdik. Sinyalizasyon sistemi kapsamında tüm ana bileşenlerin onay süreçleri tamamladık. Sistemin fabrika kabul testlerine yönelik hazırlık çalışmalarını sürdürüyoruz. Elektromekanik sistemlerin sertifikasyon süreçlerinde de kontrol kumanda ile ilgili dokümantasyon çalışmalarına devam ediyoruz."

MARMARAY’IN UZANTISI OLACAK

Halkalı-Ispartakule hattının İstanbul’un raylı sistem ağı açısından önemli bir rol üstleneceğini belirten Uraloğlu, hattın Marmaray’ın doğal uzantısı olarak İstanbul’un batı yakasını daha güçlü şekilde raylı sistem ağına bağlayacağını ifade etti.

Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Çalışmalarımız tamamlandığında Ispartakule’den devam edecek 67 km’lik hatla, İstanbul'u mevcut Halkalı İstasyonu'ndan yolcu ve yük hizmetlerini sağlayacak şekilde Çerkezköy ilçesine oradan da Kapıkule Hattı’na entegre edeceğiz. Halkalı-Ispartakule Hızlı Tren Hattımızın çok önemli bir yönü daha var. Söz konusu hattımız ulusal demir yolu ağımızın önemli bir parçasını oluşturduğu gibi Marmaray’ın doğal uzantısı olarak İstanbul’un batı yakasını raylı sistem ağına daha güçlü bağlayacak. Halkalı’dan sonrası için bir banliyö hattı gibi de çalışacak. Açtığımız tüneller sayesinde Ispartakule ile hinterlandındaki Esenyurt ve Bahçeşehir’deki vatandaşlarımız İstanbul'un raylı sistem ağına kavuşacak. Böylece, özellikle işe gidiş ve işten çıkış saatlerinde metropole ulaşmak isteyen bu bölgedeki 3,1 milyon vatandaşımız Marmaray üzerinden Gebze’ye kadar bütün istasyonlardan İstanbul’un neredeyse her yerine ulaşabilecek. Sabah ve akşamın yoğun saatlerinde trafiğe mahkum olan hemşehrilerimiz, konforlu, hızlı ve güvenli raylı sistemle yolculuk edecek."

Uraloğlu, bir iki aylık süre içinde Halkalı-Arnavutköy kesiminin de tamamlanmasıyla Gayrettepe-İstanbul Havalimanı ringi ile Halkalı ve Gayrettepe istasyonları arasında seyahat süresinin 57 dakikada tamamlayabileceğini bildirdi.

İSTANBUL’DA RAYLI SİSTEM YATIRIMLARI SÜRÜYOR

İstanbul’un trafiğini kalıcı şekilde rahatlatmanın yolunun güçlü bir raylı sistem ağı kurmaktan geçtiğine işaret eden Uraloğlu, bakanlık olarak bugüne kadar kentte 162 kilometre raylı sistem hattını hizmete açtıklarını söyledi.

Uraloğlu, "İstanbul’da Halkalı-İstanbul Havalimanı hattının Halkalı-Arnavutköy kesimi ve Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Metrosu olmak üzere toplam 22 kilometre uzunluğundaki hatlarda yapım çalışmalarımız sürüyor. Ayrıca Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Metro Hattı’mızı Ümraniye Spor Köyü’ne kadar uzatacak yeni bir projeyi daha Bakanlığımız üstlendi. Yer teslimini yaparak orada da çalışmalara başladık. Bu projemizle İstanbul’a 5 kilometre uzunluğunda yeni bir hat daha kazandıracağız. Böylece, yapımı devam eden hat uzunluğumuz 27 kilometreye, İstanbul genelinde inşa ettiğimiz toplam hat uzunluğu ise 189 kilometreye ulaşacak." dedi.

ETİKETLER
#türkiye yüzyılı
#Hızlı Tren Projesi
#Halkalı Ispartakule Demiryolu
#Marmaray Uzantısı
#Raylı Sistem Yatırımları
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.