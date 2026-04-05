İstanbul'da 300 bin boş konut alarmı! Satın alırken kritik '500 bin TL' detayı

KİRACILI EV 'RİSK FAKTÖRÜ'

Yatırımcılar için kiranın bir yan gelir olmaktan çıkıp risk faktörüne dönüştüğünü belirten uzmanlar, bu tablonun toplumsal bir barınma krizine ışık tuttuğu uyarısında bulunuyor. Boş tutulan evlerin hem emlak piyasasındaki devir hızını düşürdüğü hem de suni bir darlık oluşturduğu vurgulanıyor.

Birçok mülk sahibi, “Bir yıllık kira bedeli, evi boş sattığımda elde edeceğim yüzde 10’luk fiyat avantajını ancak karşılıyor, üstelik kiracı çıkarma stresi de yok” mantığıyla hareket ediyor. Bu kısır döngü, ancak hukuki süreçlerin hızlanması ve piyasaya güvenin yeniden tesisi ile kırılabilecek gibi görünüyor.