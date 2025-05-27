İstanbul'da 7 saatlik su kesintisi! İşte etkilenecek ilçeler

İstanbul'da yaşayanlar 7 saatlik bir su kesintisine maruz kalacak. İSKİ'den yapılan açıklamaya göre vana yenileme çalışması nedeniyle Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri'nin bazı mahallelerine bu akşam saat 23.00'ten yarın 06.00'ya kadar su verilemeyecek.