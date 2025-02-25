İstanbul’da aidatlar kira fiyatlarıyla yarışıyor! Rakam 65 bin liraya dayandı

İstanbul'da barınma maliyetleri her geçen gün artarken, aidatlar da kiralarla yarışıyor. Bazı bölgelerde 65 bin liraya kadar çıkan aidat ücretleri, birçok vatandaşı zor durumda bırakıyor. Yüksek maliyetlerle baş edemeyenler ise taşınmak zorunda kalıyor.

Son dönemde hızla artan konut kiraları, satışların artmasıyla bir nebze yavaşlarken, aidat ücretlerindeki yükseliş ise adeta yeni bir yük haline geldi. İstanbul’da bazı bölgelerde aidatlar, kira bedellerine yaklaşarak vatandaşları taşınmaya zorlayan bir faktör haline geliyor.

AİDATLARA YÜZDE 100’E VARAN ZAM!

NTV'de yer alan habere göre, İstanbul’da aidat ücretleri, bulunduğu semte göre büyük farklılıklar gösteriyor. En düşük aidatlar 1.100 TL seviyesinden başlarken, lüks sitelerde ve villalarda bu rakam 65 bin TL’ye kadar çıkabiliyor. Şehir genelinde ortalama aidat artışı yüzde 50 seviyelerinde seyrederken, bazı bölgelerde bu oran yüzde 100’ü bulmuş durumda.

ORTALAMA AİDAT 2.400 TL’Yİ GEÇTİ

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Avukat İbrahim Güllü, İstanbul’daki aidat ortalamalarına dair şu bilgileri paylaştı:

İstanbul genelinde ortalama aidat rakamı 2.400 TL.



Beşiktaş: 5.750 TL

Şişli: 4.800 TL

Kadıköy: 4.400 TL

Çatalca: 1.100 TL

Silivri, Sultangazi, Arnavutköy: 1.250 TL

Özellikle Beşiktaş ve Beykoz gibi lüks semtlerde bulunan villaların yer aldığı sitelerde aidat bedellerinin 65 bin TL’ye kadar çıktığı belirtiliyor.

EV ALIRKEN VE KİRALARKEN AİDAT ARTIK KRİTİK BİR FAKTÖR

Geçmişte konut alımında ya da kiralamada en önemli kriter kira bedeli veya satış fiyatı olurken, günümüzde aidat ücretleri de ciddi şekilde hesaba katılmaya başlandı. Artan aidatlarla birlikte kiracıların mağduriyeti de artıyor. Bazı ev sahipleri, kiracılarını tahliye edebilmek için aidat ödememeyi bir koz olarak kullanıyor.

YÜKSEK AİDAT ZAMLARINA KARŞI VATANDAŞLAR NE YAPMALI?

Avukat İbrahim Güllü, fahiş aidat zamlarına karşı ev sahiplerini ve kiracıları uyardı. Güllü bu konuda haklarını korumak isteyen vatandaşların şunları yapması gerektiğini belirtti:

Site veya apartman toplantılarında belirlenen yüksek aidatlara yazılı olarak itiraz edilmeli.

Toplantı tutanaklarına itiraz şerhi eklenmeli.

Aidat bedellerinin hukuka aykırı olup olmadığı konusunda hukuki destek alınmalı.