İstanbul'da altın değerinde 7 semt! Ev alırken bu 4 soruyu mutlaka sorun

İstanbul’un konut piyasasında artık metrekare birim fiyatından ziyade, projenin hangi ulaşım aksı üzerinde yükseldiği yatırımın rotasını belirliyor. Başakşehir, Beylikdüzü ve Ispartakule gibi bölgeler kamu yatırımlarıyla değer kazanırken, gelişim hattında kalan lokasyonlar kısa vadede yüksek prim vadediyor. 

İşte yedi tepeli İstanbul'un altın değerindeki 7 semt ve ilçesi...

İstanbul’da konut yatırımında dengeler köklü şekilde değişiyor. Artık yatırımcıların odağında sadece yapı kalitesi değil, doğrudan lokasyonun sunduğu fırsatlar yer alıyor. Uzmanlara göre ulaşım projelerine yakınlık, kamu yatırımları ve bölgenin gelişim potansiyeli, konutun değer artışında belirleyici rol oynuyor.

Bu çerçevede Beylikdüzü, Başakşehir ve Ispartakule son yıllarda en fazla prim yapan bölgeler arasında öne çıkarken; Esenyurt, Arnavutköy, Küçükçekmece ve Gaziosmanpaşa gibi gelişim potansiyeli taşıyan bölgeler de yatırımcıların yakın takibine girmiş durumda.

ULAŞIM HATTI VE HASTANELER ÖNEMLİ 

Yeni metro hatları, şehir hastaneleri ve büyük ölçekli projeler bu bölgelerdeki fiyat artışını destekleyen en önemli unsurlar arasında gösteriliyor.

Son dönemde dikkati çeken bir diğer unsur ise kira getirisi ile değer artışı arasındaki dengenin yeniden şekillenmesi oldu.

KİRA ÇARPANLARINI NE ETKİLİYOR?

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; uzmanlar, yalnızca prim potansiyeline değil, aynı zamanda düzenli kira getirisi sunan bölgelere yönelimin arttığını belirtiyor. Özellikle ulaşım akslarına yakın ve nüfus yoğunluğu hızla artan ilçelerde kira çarpanlarının yatırımcı lehine geliştiği ifade ediliyor.

Bu durum, kısa vadeli nakit akışı arayan yatırımcılar için de yeni fırsatlar oluşturuyor. Gayrimenkul piyasasında “ne aldığınız değil, nerede aldığınız önemli” anlayışı giderek daha fazla kabul görürken, sadece merkezi lokasyonlar değil gelişmekte olan akslar da yatırım açısından öne çıkıyor. Uzmanlar, ulaşım ağlarının kesişim noktalarında bulunan ve kentsel dönüşüm potansiyeli taşıyan ilçelerin önümüzdeki dönemde de değer kazanmaya devam edeceğine dikkati çekiyor.

YATIRIMCININ SORMASI GEREKEN 4 SORU 

  • Ulaşım projelerini takip edin: Metro ve yeni yollar fiyatları doğrudan etkiler.
  • Bölgenin gelişim planlarını inceleyin: Kamu yatırımları değer artışını hızlandırır.
  • Kira getirisi-potansiyel dengesine bakın
  • Kentsel dönüşüm alanlarını göz ardı etmeyin.
  • Büyük inşaat şirketlerinin girdiği bölgeler, çarpan etkisiyle bütün çevrenin değerini yukarı çeker.
  • Okul, hastane ve alışveriş akslarına yürüme mesafesindeki konutlar her zaman daha hızlı prim yapar.

10 YILLIK PROJEKSİYONA DİKKAT ÇEKİYOR 

Sektör temsilcileri konuyla ilgili yaptıkları açıklamalarda şu konulara değiniyorlar:

İstanbul’da konut yatırımında artık en kritik unsur lokasyon hâline geldi. Eskiden bina kalitesi ve proje özellikleri ön plandayken, bugün yatırımcılar daha çok bölgenin geleceğine odaklanıyor.

Özellikle ulaşım projeleri, metro hatları, hastane ve kamu yatırımları bir bölgenin kaderini tamamen değiştirebiliyor.

Bu nedenle Başakşehir, Beylikdüzü ve Arnavutköy gibi gelişim aksında yer alan bölgelerde ciddi bir değer artışı görüyoruz. Yatırımcıya tavsiyemiz; sadece bugünkü duruma değil, 5-10 yıl sonrasındaki projeksiyona bakarak karar vermeleri. Doğru lokasyonda yapılan yatırım, her zaman kazandırır.

İstanbul’da lokasyon tercihini değiştiren en büyük gizli güç, “kendi kendine yeten alt merkezlerin” doğuşu oldu.

Eskiden Başakşehir veya Beylikdüzü’nde oturan biri iş, eğlence veya alışveriş için rotayı mecburen tarihî merkeze (Eminönü, Mecidiyeköy, Beşiktaş) çevirirdi.

Ancak bugün bu ilçeler; dev hastaneleri, tematik parkları, devasa alışveriş caddeleri ve kendi iş merkezleriyle “bağımsız birer şehir” hâline geldi.

Yatırımcı artık trafiğe girmek istemiyor. “15 dakikalık şehir” kavramı doğrultusunda; evinden çıktığında işine, okuluna ve sosyal alanına yürüyerek ya da kısa bir metro sürüşüyle ulaşabildiği yerleri tercih ediyor.

 

Bu durum, bu bölgelerin sadece “uyuma alanı” değil, “yaşam alanı” olmasını sağlıyor. Kiralık konut talebinin bu akslarda hiç düşmemesinin, boş daire kalmamasının temel sebebi de bu sosyolojik dönüşüm. Yani lokasyon seçerken sadece haritaya değil, o bölgenin içindeki “yaşam enerjisine” de bakmak gerekiyor.

