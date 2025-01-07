İstanbul’da benzinin litresi 45 lirayı aştı! Depoda yangın var
Editör: Suat Vilgen / Kaynak: tgrthaber.com
07 Ocak 2025 07:03 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 07:07
Benzin dün 1 lira 27 kuruş dana zam aldı. Böylece Litre fiyatı İstanbul’da 45 lira 32 kuruşa, Ankara’da 45 lira 71 kuruşa ulaştı.
Akaryakıtta fiyat artışları üst üste geliyor. Yeni yılın ardından yüzde 6’lık Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı akaryakıtta geçerli oldu. Böylece benzin dün gece yarısı itibarıyla 1.27 lira zam almış oldu.
MOTORİN DE ZAMLANMIŞTI
Zammın ardından İstanbul Avrupa Yakası’nda benzinin litre fiyatı 44.04 TL’den 45.32 TL’ye, Ankara’da 44.44 TL’den 45.71 TL’ye, İzmir’de 44.89 TL’den 46.16 TL’ye yükseldi. Öte yandan 1 Ocak tarihi itibarıyla uygulanan ÖTV düzenlemesiyle birlikte benzin 82 kuruş, motorin 77 kuruş, LPG ise 35 kuruş zamlanmıştı.
Kaynak: tgrthaber.com