İstanbul’da benzinin litresi 45 lirayı aştı! Depoda yangın var

07 Ocak 2025 07:03 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 07:07

Benzin dün 1 lira 27 kuruş dana zam aldı. Böylece Litre fiyatı İstanbul’da 45 lira 32 kuruşa, Ankara’da 45 lira 71 kuruşa ulaştı.

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Akaryakıtta fiyat artışları üst üste geliyor. Yeni yılın ardından yüzde 6’lık Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı akaryakıtta geçerli oldu. Böylece benzin​ dün gece yarısı itibarıyla 1.27 lira zam almış oldu.

MOTORİN DE ZAMLANMIŞTI

Zammın ardından İstanbul​ Avrupa Yakası’nda benzinin litre fiyatı 44.04 TL’den 45.32 TL’ye, Ankara’da 44.44 TL’den 45.71 TL’ye, İzmir’de 44.89 TL’den 46.16 TL’ye yükseldi. Öte yandan 1 Ocak tarihi itibarıyla uygulanan ÖTV düzenlemesiyle birlikte benzin 82 kuruş, motorin 77 kuruş, LPG ise 35 kuruş zamlanmıştı.