İstanbul'da bugünden itibaren başladı! 30 yaş üstü öğrencilere müjde

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 11 Temmuz 2024'te yürürlüğe koyduğu 30 yaş üzeri öğrencilerin İstanbulkart ile indirimli seyahat hakkının yüzde 10'a düşürülme kararı resmen kalktı.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Sevgili İstanbullular, İBB yönetimi tarafından gaspedilen toplu ulaşımda öğrencilerin indirim hakkını, hukuk mücadelemizle geri aldık.
Bugünden itibaren 30 yaş üstü öğrenciler de indirimli ulaşımdan artık faydalanabiliyor.
AK Parti varoldukça, milletimizin önüne konan hiçbir engel kalıcı olamayacaktır.
İBB kararına karşı hukuk mücadelesini yürüten AK Parti Meclis Üyelerimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Tavrımız, düşüncemiz, ufkumuz, mücadelemiz, mesaimiz her zaman İstanbullunun refahından yana olacak."