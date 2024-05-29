İstanbul'da büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatı cep yakıyor!

29 May 2024 15:25 - Güncelleme : 29 May 2024 15:29

Kurban Bayramı otobüs ve uçak bileti satışlarını artırdı! Tatilde Paris ve Bodrum önde

Kurban Bayramı otobüs ve uçak bileti satışlarını artırdı! Tatilde Paris ve Bodrum önde

İstanbul'da Kurban Bayramı hazırlıkları neredeyse tamamlandı. Kurbanlık hayvanların geleceği pazar alanları kuruldu. Kurbanlık hayvanlar ise 1 Haziran itibariyle İstanbul'a giriş yapacak.

İSTANBUL’DA KURBANLIKLARIN FİYATLARI NE KADAR?

Besiciler bu yıl kurbanlıkta küçükbaşlar için 15- 20 bin lira civarında, büyükbaşların da 20-25 bin lira civarında olduğunu ifade ediyor.