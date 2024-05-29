İstanbul'da büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatı cep yakıyor!
Editör: Betül Meral Sarıiz / Kaynak: tgrthaber.com
29 May 2024 15:25 - Güncelleme : 29 May 2024 15:29
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala İstanbul'daki bayram hazırlığı da hız kazandı. Kurban pazarları kuruldu. İl Tarım ve Orman Müdürü, veterinerlerle birlikte kasaplarla buluştu. Kurbanlıkların megakente gireceği tarih de netleşti, fiyatlar da belirlendi.
İstanbul'da Kurban Bayramı hazırlıkları neredeyse tamamlandı. Kurbanlık hayvanların geleceği pazar alanları kuruldu. Kurbanlık hayvanlar ise 1 Haziran itibariyle İstanbul'a giriş yapacak.
İSTANBUL’DA KURBANLIKLARIN FİYATLARI NE KADAR?
Besiciler bu yıl kurbanlıkta küçükbaşlar için 15- 20 bin lira civarında, büyükbaşların da 20-25 bin lira civarında olduğunu ifade ediyor.
Kaynak: tgrthaber.com