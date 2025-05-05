İstanbul'da destek 875 bin liraya yükseldi! Ödemeler 2 yıl sonra faizsiz başlıyor

İstanbul’da deprem korkusuyla binasını yenilemek isteyenlere devletten rekor destek geldi. "Yarısı Bizden" kampanyasıyla hem hibe hem faizsiz kredi imkanı sunulurken, bugüne dek 60 bin bağımsız birim dönüşüm sürecine girdi. Bu fırsatta son kredi ve hibe desteklerine ilişkin detayları Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp açıkladı.

İstanbul'da son yıllarda artan depremler sonrasında devletin düzenlediği destekler vatandaşı harekete geçirdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul’da riskli yapıların dönüştürülmesine yönelik "Yarısı Bizden" kampanyasıyla ilgili güncel verileri ve destek miktarlarını kamuoyuyla paylaştı. Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp’in açıklamalarına göre, İstanbul genelinde şu an 208 bin bağımsız birimin dönüşüm süreci aktif olarak devam ediyor.

2012’den bu yana tamamlanan 923 bin bağımsız birimin ardından, şu anda İstanbul’da 157 bin bağımsız birimin inşaat faaliyetleri sürüyor. Bu rakam, hem doğrudan Bakanlık yürütücülüğündeki projeleri hem de ilçe belediyeleriyle ortak yürütülen alan bazlı dönüşümleri kapsıyor.

875 BİN TL HİBE + 875 BİN TL KREDİ + 125 BİN TL TAHLİYE YARDIMI

Kampanya kapsamındaki mali destek kalemlerine de değinen Alp, vatandaşlara önemli bir çağrı yaptı. Konutlar için hibe desteği 875 bin TL’ye, faiz destekli kredi miktarı da 875 bin TL’ye yükseltildi. Ayrıca, tahliye ve taşınma sürecini kolaylaştırmak amacıyla her konut için 125 bin TL'lik ek yardım sağlanıyor.

İş yerleri için de benzer bir güncelleme yapıldığını belirten Alp, iş yeri sahiplerinin 437 bin 500 TL hibe, 437 bin 500 TL kredi ve 125 bin TL tahliye desteğinden faydalanabileceğini duyurdu.

Bu desteklerin herhangi bir gelir kriterine veya kredi puanı koşuluna bağlı olmadan verildiğini vurgulayan Alp, "Ödemeler tamamen şeffaf ve etap etap ilerliyor. Anlaşma ve inşaata başlama anında %30, kaba inşaatın tamamlanmasında %30, yapı kullanma izni aşamasında yüzde 30 ve son yüzde 10’luk kısım da dört taksitte ödeniyor" dedi.

KREDİ ÖDEMELERİ 2 YIL SONRA, FAİZSİZ BAŞLIYOR

Kullanılan kredilerin geri ödemesi ruhsat alındıktan iki yıl sonra başlıyor. İlk yıl faizsiz olan bu krediler, toplam 10 yıl vade ile geri ödeniyor. İkinci yıldan itibaren uygulanacak faiz ise TÜFE’nin yarısı oranında hesaplanıyor.

Sıkça Sorulan Sorular YARISI BİZDEN SÜRECİ NASIL İŞLİYOR? Vatandaşlar e-Devlet üzerinden başvuru yapmadan, binalarındaki komşularıyla uzlaşarak lisanslı kurumlar aracılığıyla riskli yapı tespiti yaptırabiliyor. Daha sonra ilçe belediyelerine başvurarak dönüşüm sürecine dahil olunabiliyor. Daha büyük, ada bazlı projelerde ise süreç Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü üzerinden yürütülüyor ve inşaatlar TOKİ ile Emlak Konut tarafından gerçekleştiriliyor.

60 BİN BAĞIMSIZ BİRİM KAMPANYADAN YARARLANDI

"Yarısı Bizden" kampanyasına başvuru yapan ve süreçleri tamamlayanların sayısı da her geçen gün artıyor. Bugüne dek İstanbul’un 39 ilçesinde toplam 22 bin 503 bağımsız birimde inşaatlar başladı. 41 bin birimde ise uzlaşma görüşmeleri ve proje hazırlıkları devam ediyor. Böylece kampanyadan yararlanan toplam bağımsız birim sayısı 60 bine ulaşmış durumda.

VATANDAŞTAN TAM DESTEK

Kampanyadan faydalanan müteahhitlerden Erkan Fettahoğlu, “Devletin sağladığı destek bizim için çok büyük bir imkan. Vatandaşla anlaştık, hibe çıktı, hemen harekete geçtik” dedi. Sürece katılan bir başka isim Seyhan Özsoy ise, “Binamızın demirleri çürümüştü, temelden su alıyordu. Kampanya sayesinde yıkım kararı aldık ve çok rahatladık” diyerek kampanyayı övdü.