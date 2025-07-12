İstanbul'da ekmeğe zam: Fırıncılar istedi, İTO'dan onay çıktı

İstanbul'da ekmek fiyatlarında azami fiyat tarifesi değişti. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclisi'nde onaylanan tarifeyle 200 gram ekmeğin ücretine zam yapıldı. Temmuz ayı meclis toplantısında üst sınır belirlenmiş oldu.

FİYATTA ÜST SINIR BELİRLENDİ

İTO Ekmek, Un ve Unlu Mamuller Meslek Komitesi yetkilileri fiyatın üst sınır olduğunu fırıncıların bu fiyatın altında da satış yapabileceğini belirtti. Ayrıca farklı gramajlara göre üretilen ekmeklerin kilogram fiyatına göre de satış yapılabilecek.

200 GRAM EKMEĞİN YENİ TAVAN FİYATI 15 LİRA

Teklife göre İstanbul genelinde 1 kilogram ekmeğin azami fiyatı 75 TL, 200 gram ekmeğin azami fiyatı ise 15 TL olarak belirlendi. Son olarak geçen yıl aralık ayında 200 gram ekmek fiyatı 12,5 TL olarak belirlenmişti. Adalar ilçesi için ise belirlenen tarifeye yüzde 10 artış uygulanabilmesi önerildi. Yönetim Kurulu’nun 7 Temmuz 2025 tarihli toplantısında alınan karar, Meclis gündemine taşınarak onaya sunuldu. Karar süreci tamamlandığında yeni tarife İstanbul’da resmi azami fiyat olarak uygulanacak. Adalar için öngörülen yüzde 10’luk artışla birlikte 200 gram ekmek fiyatı 16,5 TL’ye kadar çıkabilecek. İTO Meclisi’nin onayının ardından tarifelerin yürürlüğe girmesi bekleniyor.