İstanbul'da ekmeğe zam iddiası! Yılbaşından itibaren geçerli olacak
İstanbul'da ekmeğe zam geldiği iddia edildi. 1 Ocak itibarıyla İstanbul'da 200 gram ekmeğin yüzde 25 zamla 12 lira 50 kuruştan satılacağına yönelik haberleri sosyal medyada gündem oldu. İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin ise iddialara cevap verdi...
İstanbul'da 2024'ün son gününde ekmeğe zam geldiği iddia edildi. Sosyal medya bir kırtasiyeci ekmeğe zam geldiğini ve fiyat listesinin baskısını yaptığını öne sürerek yeni fiyatları paylaşmasıyla gündem oldu.
Söz konusu listede, İstanbul'da 200 gram ekmeğin fiyatının yüzde 25 zamla 12.50 TL'ye, kilogram fiyatının ise 62.50 TL'ye çıktığı belirtildi.
İSTANBUL FIRINCILAR ODASI'NDAN CEVAP
Odatv'ye konuşan İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, henüz netleşmiş bir zam kararının olmadığını ifade ederek, "Yeni yılda elbette bir fiyat artışı gündeme gelecek. Ancak henüz alınmış bir karar yok. Karar alındığında biz duyuracağız." ifadelerini kullandı.