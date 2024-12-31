İstanbul'da ekmeğe zam iddiası! Yılbaşından itibaren geçerli olacak

31 Aralık 2024 14:40 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 14:49

İstanbul'da ekmeğe zam geldiği iddia edildi. 1 Ocak itibarıyla İstanbul'da 200 gram ekmeğin yüzde 25 zamla 12 lira 50 kuruştan satılacağına yönelik haberleri sosyal medyada gündem oldu. İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin ise iddialara cevap verdi...

Yetkili isim açıkladı! Ekmeğe o tarihe kadar zam yok

Yetkili isim açıkladı! Ekmeğe o tarihe kadar zam yok

İstanbul​'da 2024​'ün son gününde ekmeğe zam geldiği iddia edildi. Sosyal medya bir kırtasiyeci ekmeğe zam geldiğini ve fiyat listesinin baskısını yaptığını öne sürerek yeni fiyatları paylaşmasıyla gündem oldu.