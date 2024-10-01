İstanbul'da ekmek fiyatı gizli zam aldı: Fırıncılar Odası daha da artırmak istiyor

01 Ekim 2024 08:18 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 08:22

Ekmek fiyatı İstanbul'un bazı ilçelerinde un fiyatlarındaki artışı gerekçe gösteren fırıncılar tarafından yüzde 25 artırıldı. Fırıncılar odası ise ekmek fiyatını yüzde 50 oranında artırmak için harekete geçti.

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İstanbul'da kira fiyatı 46 bin liraya çıktı! En ucuz semt belli oldu: İşte ilçe ilçe İstanbul'da kira fiyatları

Hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon​ sofraların vazgeçilmezi ekmek​ fiyatlarını da vurdu. İstanbul​'da 200 gram ekmek fiyatı 10 lira olarak açıklansa da yükselen un fiyatlarını gerdekçe gösteren fırıncı esnafı, birçok semtte ekmeği yüzde 25'lik zamla satmaya başladı. Ancak bu gizli zam fırıncılar için yeterli görülmüyor.

DEĞİRMEN SAHİPLERİNE SUÇLAMA

Dünya gazetesine konuşan, İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, “Fırıncı esnafı perso­nel sıkıntısından dolayı şu an ekmek üretemiyor. Böyle giderse fırınlar­da ekmek üretiminde durma noktasına gelebilir demişti.

Çeten son açıklamasında dün itibarıyla 240 gram ekmeğin 15 liraya çıkarılması için Esnaf Odaları Birliği'ne başvuruda bulunduklarını açıkladı. Çetin, son bir ayda değirmenlerin piyasaya sattıkları unlara yüzde 25 zam yaptığını belirterek 620-650 liraya aldıkları 50 kilogramlık unun çuval fiyatının artık 750-800 lira olduğunu belirtti.

Değirmenlerin organize bir şekilde un fiyatlarına istedikleri zaman yüksek zam yaptıklarını iddia eden Çetin, "Stoklarında buğday olmasına rağmen fiyatları artırıyorlar. Fırınlar depolarına 100 çuval unu alacak parayı dahi bulamıyor. Ekmek fiyatlarında fırıncılar günah keçisi ilan ediliyor. Biz artık maliyetleri karşılayamıyoruz. Son altı ayda sadece İstanbul’da 150 civarında fırın kapandı" diye konuştu.

EKMEK FİYATI 12,5 TL!

Diğer yandan Beşiktaş, Kadıköy, Sarıyer ve Avcılar bölgesindeki bazı fırınlarda ekmek fiyatlarına gayriresmi zamlar yapıldı. 10 lira olan resmi ekmek fiyatı bu gibi ilçelerde 12.5 liraya çıktı. Başka bir deyişle gayriresmi şekilde ekmek fiyatı yüzde 25 zam almış oldu.

Bu arada ekmek üreticileri için en önemli gider kalemlerinden biri olan doğal gaz fiyatları yeniden belirlendi. Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre Botaş, ekmek üreticileri için bin metreküp doğal gaz fiyatını 8 bin 549 lira olarak belirledi.