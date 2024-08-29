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İstanbul'da en çok ve en az konutun satıldığı ilçeler belli oldu! İPA açıkladı

Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
29 Ağustos 2024 15:12 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 15:13
İstanbul&#039;da en çok ve en az konutun satıldığı ilçeler belli oldu! İPA açıkladı

İPA, İstanbul'da en çok hangi ilçede konut satıldı, sorusuna cevap verecek araştırmasını duyurdu. İstanbul Planlama Ajansı'nın yayınladığı ocak-haziran 2024 tarihlerini kapsayan İstanbul veri bülteninde, konut satışlarına yönelik yapılan bir araştırmanın detayları paylaşıldı. İşte en çok konut satılan ilçeler.

İstanbul Planlama Ajansı'nın yayınladığı ocak-haziran 2024 tarihlerini kapsayan İstanbul veri bülteninde, İstanbul'un ilçelerinde konut satış sayısı listelendi. En çok konut satılan ilçeler belli oldu.

EN ÇOK KONUT ESENYURT'TA SATILDI

İstanbul konut satışlarında öne çıkmaya devam ediyor. İstanbul'da 2024 yılının ilk 6 ayında konut satışları 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 3,6 azalarak 93 bin 52 konut olarak hesaplandı. 

İlçeler bazında 1 ay içinde ulaşılan en yüksek satış sayısı 12 bin 136 adetle mart ayında Esenyurt'ta gözlemlendi.

İstanbul'da en çok ve en az konutun satıldığı ilçeler belli oldu! İPA açıkladı - 2. Resim

Esenyurt'u Kartal ve Pendik ilçeleri takip etti. 

İstanbul'da en çok ve en az konutun satıldığı ilçeler belli oldu! İPA açıkladı - 3. Resim

EN AZ KONUT SATIŞI ADALAR'DA

İstanbul'da ilk 6 ayda ilçeler arasında en az konut satışı 139 adetle Adalar ilçesinde gerçekleşti.

İstanbul'da en çok ve en az konutun satıldığı ilçeler belli oldu! İPA açıkladı - 3. Resim

Adalar'ı 6 aylık dönemde toplam 270 satışla Beykoz ve 300 satışla Çatalca takip etti. 

2024 yılının ilk 6 ayında konut satışlarının yüzde 62,3'ü Avrupa Yakası'nda, yüzde 37,7'si ise Anadolu Yakası'nda gerçekleşti.

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Kaynak: tgrthaber.com
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