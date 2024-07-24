24 Temmuz 2024 17:18 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 17:32

Gelinlikler bu mağazada sadece 1500 TL'ye kiralanıyor! Gelinlik mağazası açıldı

Gelinlikler bu mağazada sadece 1500 TL'ye kiralanıyor! Gelinlik mağazası açıldı

İstanbul'da kiralar her ay artmaya devam ediyor. Özellikle büyükşehirlerde artık maaşın tamamı dahi ev kirasına yetmiyor. Endeksa verilerine göre İstanbul'da en ucuz kira ve en yüksek kiraların olduğu ilçeler belli oldu. İşte Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 20'sinin yaşadığı İstanbul'da en az ve en fazla kira artışı yaşanan ilçeler.

İSTANBUL'DA KİRA FİYATLARI CEP YAKIYOR

Türkiye’de artık dar ve orta gelirliler için yeni bir ev alabilmek neredeyse hayal oldu.Yüksek ev fiyatları ve kredi bedelleri, ev alabilme umudunu her geçen gün daha da köreltti. Kiralar ise ülke genelinde arttı, büyükşehirlerde bu oran çok daha yüksek.

Gayrimenkul sektöründeki kriz en çok dar ve orta gelirli vatandaşları vuruyor. Bu kesim için yüksek kira bedellerini ödemek her geçen gün zorlaşıyor.

Yüzde 25 zam sınırının ardından kira bedellerindeki artışın sürmesi bekleniyor.

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra özellikle Marmara Bölgesi ve İstanbul’da “güvenli konut” talebinin arttı.

Deprem sonrası daha güvenli konutta oturma ihtiyacı çoğaldıkça, büyük bir kira krizi çıktı. Kimse uygun kiralık evde bulamaz vaziyette.

Endeksa, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 2019’da yayımladığı "İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi"nden yararlanarak İstanbul’un en az ve en fazla kira artışı yaşanan ilçelerini ortaya çıkardı.

EN FAZLA KİRA ARTIŞI YAŞANAN İLÇELER

İstanbul'da en fazla kira artışı yaşanan ilçe Kadıköy oldu. Özellikle Fikirtepe bölgesi dikkat çekti.

Sancılı kentsel dönüşüm sürecinin ardından eleştirilere konu olan Fikirtepe,4 yılda en fazla kira artışı yaşanan bölge oldu.

Fikirtepe’de 4 yıllık kiralık değer artışı yüzde 1330, reel kiralık değer artışı ise yüzde 188 olarak gerçekleşti.

İkinci sırada ise Kartal ilçesi Hürriyet Mahallesi bulunuyor.

Burada 4 yıllık nominal kiralık değer artışı yüzde 1300, reel kiralık değer artışı yüzde 182 oldu.

Üçüncü sırada ise Kartal Orhantepe var.

4 yıllık nominal kiralık değer artışı yüzde 1269, reel kiralık değer artışı ise yüzde 176 olarak ölçüldü.

EN AZ KİRA ARTIŞI YAŞANAN İLÇELER

İstanbul'da en az kira artışı yaşanan ilçe Pendik oldu. Özellikle Ertuğrulgazi bölgesi dikkat çekti.

Ertuğrulgazi Mahallesinde kiralar 4 yılda yüzde 55 arttı.Reel kira fiyatları 4 yılda yüzde 69 düştü.

ikinci sıarada Maltepe Gülensu Mahallesi yer aldı.

4 yıllık nominal kiralık değer artışı yüzde 83 oldu. Kiralık konut fiyatları reel olarak yüzde 63 düştü.

Üçüncü sıarada Beşiktaş Ortaköy geliyor.

4 yıllık nominal kiralık değer artışı yüzde 572 olurken, bu süreçte kiralık konut fiyatlarının değeri reel olarak %35 arttı.

ÜLKE GENELİNDE KİRALARIN EN FAZLA VE EN AZ ARTTIĞI İLLER

Betam'ın açıkladığı sahibindex Kiralık ve Satılık Konut Piyasası Görünümü' raporuna göre, son bir yılda en çok kira artışı olan illerinde başında Erzurum ve Urfa, en az artış olan yerlerin başında ise Muğla ve Antalya geldi.

Mayıs ayında yıllık ortalama cari kira artışı en yüksek ve en düşük iller şöyle:

En yüksekler: Erzurum (yüzde 169,6), Şanlıurfa (yüzde 150), Van (yüzde 124,8), Mardin (yüzde 112,2) ve Balıkesir (yüzde 100).

En düşükler: Malatya (yüzde 61,4), İstanbul (yüzde 52,1), Mersin (yüzde 36,4), Antalya (yüzde 25) ve Muğla (yüzde 20).