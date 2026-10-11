Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır

İstanbul'da eski evini satan oraya gidiyor: Sıfır konutta dikkat çeken 'ikinci el' fırsatı

KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
11.10.2026
saat ikonu 09:27
|
GÜNCELLEME:
11.10.2026
saat ikonu 09:37
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
1
İstanbul'da eski evini satan oraya gidiyor: Sıfır konutta dikkat çeken 'ikinci el' fırsatı

İstanbul'da son 4 yılda kendiliğinden çöken bina sayısının 10'u aşması ve ikinci el satışların %9,2 gerilemesi eski yapı stokundan kaçışı hızlandırdı. Beşiktaş, Kadıköy ve Şişli’deki 50-60 yıllık evlerini satmayı başaran vatandaşlar Başakşehir, Kartal ve Pendik’teki sıfır projelere akın ediyor. İşte ikinci eldeki çöküş ve sıfır konuttaki cazip fırsatların detayları...

2
İstanbul'da eski evini satan oraya gidiyor: Sıfır konutta dikkat çeken 'ikinci el' fırsatı

MERKEZDEKİ 50 YILLIK BİNALARDAN DEDEPEM VE ÇÖKME KAÇIŞI

Maltepe'de yaşanan son bina çökmesi, İstanbul'un kronikleşen eski yapı stokunu yeniden gündeme taşıdı. Şişli, Beşiktaş ve Kadıköy gibi ticaretin ve sosyal yaşamın merkezindeki ilçelerde yer alan 50-60 yıllık binalar, yüksek kiralara ve merkezi konuma rağmen güvenlik endişesi nedeniyle tercih edilmemeye başlandı. Yapı güvenliğini ilk sıraya koyan İstanbullular, satın alma ve kiralama kararlarında binanın yaşını birincil kriter olarak sorguluyor.

 

3
İstanbul'da eski evini satan oraya gidiyor: Sıfır konutta dikkat çeken 'ikinci el' fırsatı

YENİ ROTALLAR: BAŞAKŞEHİR, KARTAL, PENDİK VE KURTKÖY

Merkezi semtlerde yeni ve güvenli konut fiyatlarının bütçeleri zorlaması, alternatif yerleşim alanlarını öne çıkardı. Metro ve toplu taşıma ağlarının genişlemesiyle birlikte ulaşım engeli aşılırken;

  • Avrupa Yakası’nda: Başakşehir, Bahçeşehir, Arnavutköy ve Beylikdüzü,

     

4
İstanbul'da eski evini satan oraya gidiyor: Sıfır konutta dikkat çeken 'ikinci el' fırsatı

  • Anadolu Yakası’nda: Kartal, Pendik ve Kurtköy gibi yeni konut stokunun yoğun olduğu bölgeler talep patlaması yaşıyor.

Geniş otopark imkanları, güvenlik, sosyal alanlar ve düşük bakım masrafları da site yaşamını cazip kılan diğer unsurlar olarak öne çıkıyor.

 

5
İstanbul'da eski evini satan oraya gidiyor: Sıfır konutta dikkat çeken 'ikinci el' fırsatı

TÜİK VERİLERİ DOĞRULADI: İKİNCİ EL ÇÖKTÜ, SIFIR KONUT AYAKTA

Eski binalardan kaçış trendi resmi satış rakamlarına da yansıdı. TÜİK’in 2026 yılı Ocak-Ağustos dönemine ilişkin verilerine göre:

  • İlk El (Sıfır) Konut Satışları: Geçen yılın aynı dönemine göre sadece yüzde 1,4 azalarak 308 bin 394 oldu.
  • İkinci El Konut Satışları: Yüzde 9,2 sert düşüşle 642 bin 135 seviyesine geriledi.

 

6
İstanbul'da eski evini satan oraya gidiyor: Sıfır konutta dikkat çeken 'ikinci el' fırsatı

Sektör temsilcileri, ikinci el piyasasındaki sert gerilemenin temel nedeninin vatandaşların riskli ve eski yapılardan uzaklaşması olduğunu, bütçesini zorlayan alıcıların dahi güvenli sıfır konut projelerine yöneldiğini vurguluyor.

YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.