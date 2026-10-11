İstanbul'da eski evini satan oraya gidiyor: Sıfır konutta dikkat çeken 'ikinci el' fırsatı

MERKEZDEKİ 50 YILLIK BİNALARDAN DEDEPEM VE ÇÖKME KAÇIŞI

Maltepe'de yaşanan son bina çökmesi, İstanbul'un kronikleşen eski yapı stokunu yeniden gündeme taşıdı. Şişli, Beşiktaş ve Kadıköy gibi ticaretin ve sosyal yaşamın merkezindeki ilçelerde yer alan 50-60 yıllık binalar, yüksek kiralara ve merkezi konuma rağmen güvenlik endişesi nedeniyle tercih edilmemeye başlandı. Yapı güvenliğini ilk sıraya koyan İstanbullular, satın alma ve kiralama kararlarında binanın yaşını birincil kriter olarak sorguluyor.