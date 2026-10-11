İstanbul'da eski evini satan oraya gidiyor: Sıfır konutta dikkat çeken 'ikinci el' fırsatı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İstanbul'da son 4 yılda kendiliğinden çöken bina sayısının 10'u aşması ve ikinci el satışların %9,2 gerilemesi eski yapı stokundan kaçışı hızlandırdı. Beşiktaş, Kadıköy ve Şişli’deki 50-60 yıllık evlerini satmayı başaran vatandaşlar Başakşehir, Kartal ve Pendik’teki sıfır projelere akın ediyor. İşte ikinci eldeki çöküş ve sıfır konuttaki cazip fırsatların detayları...
MERKEZDEKİ 50 YILLIK BİNALARDAN DEDEPEM VE ÇÖKME KAÇIŞI
Maltepe'de yaşanan son bina çökmesi, İstanbul'un kronikleşen eski yapı stokunu yeniden gündeme taşıdı. Şişli, Beşiktaş ve Kadıköy gibi ticaretin ve sosyal yaşamın merkezindeki ilçelerde yer alan 50-60 yıllık binalar, yüksek kiralara ve merkezi konuma rağmen güvenlik endişesi nedeniyle tercih edilmemeye başlandı. Yapı güvenliğini ilk sıraya koyan İstanbullular, satın alma ve kiralama kararlarında binanın yaşını birincil kriter olarak sorguluyor.
YENİ ROTALLAR: BAŞAKŞEHİR, KARTAL, PENDİK VE KURTKÖY
Merkezi semtlerde yeni ve güvenli konut fiyatlarının bütçeleri zorlaması, alternatif yerleşim alanlarını öne çıkardı. Metro ve toplu taşıma ağlarının genişlemesiyle birlikte ulaşım engeli aşılırken;
Avrupa Yakası’nda: Başakşehir, Bahçeşehir, Arnavutköy ve Beylikdüzü,
Geniş otopark imkanları, güvenlik, sosyal alanlar ve düşük bakım masrafları da site yaşamını cazip kılan diğer unsurlar olarak öne çıkıyor.
TÜİK VERİLERİ DOĞRULADI: İKİNCİ EL ÇÖKTÜ, SIFIR KONUT AYAKTA
Eski binalardan kaçış trendi resmi satış rakamlarına da yansıdı. TÜİK’in 2026 yılı Ocak-Ağustos dönemine ilişkin verilerine göre:
Sektör temsilcileri, ikinci el piyasasındaki sert gerilemenin temel nedeninin vatandaşların riskli ve eski yapılardan uzaklaşması olduğunu, bütçesini zorlayan alıcıların dahi güvenli sıfır konut projelerine yöneldiğini vurguluyor.