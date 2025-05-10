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 | İrem Çınar

İstanbul’da ev almak hayal oldu! Megakentin en pahalı mahalleleri belli oldu: Fiyatlar dudak uçuklatıyor

Konut kredisi faizlerindeki artış, 23 Nisan depremi sonrası yaşanan fırsatçılık ve sürekli artan fiyatlar İstanbul’da ev sahibi olmayı zorlaştırıyor. İstanbul'da bazı semtlerde metrekare fiyatları 200 bin TL’yi aşarken, kimi mahallelerde konut bedelleri 70 milyon TL’ye ulaşıyor. İşte megakentin en pahalı mahalleleri ve dudak uçuklatan rakamlar.

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İstanbul’da ev almak hayal oldu! Megakentin en pahalı mahalleleri belli oldu: Fiyatlar dudak uçuklatıyor
KAYNAK:
Sözcü
|
GİRİŞ:
10.05.2025
saat ikonu 09:45
|
GÜNCELLEME:
10.05.2025
saat ikonu 10:00

İstanbul’daki konut piyasası, özellikle lüks segmentte yer alan bölgelerde rekor seviyelere yükseldi. Endeksa’nın Nisan 2025 verilerine göre, bazı mahallelerdeki ortalama konut fiyatları 70 milyon TL sınırına dayandı. Bu dudak uçuklatan rakamlar, dar ve orta gelirli vatandaşların konuta erişimini zorlaştırıyor.

LÜKS SEMTLERDE KONUTA ULAŞMAK HAYAL OLDU

Beşiktaş, Sarıyer, Beykoz ve Üsküdar gibi İstanbul’un üst gelir grubuna hitap eden ilçeleri, gayrimenkul değerleriyle dikkat çekiyor. Beşiktaş’a bağlı Levazım Mahallesi’nde ortalama metrekare fiyatı 223 bin TL’yi geçerken, Şişli’nin Harbiye Mahallesi’nde bu rakam 247 bin TL’yi buldu. Sarıyer’in Poligon Mahallesi ise ortalama 69 milyon 530 bin TL’lik konut değeriyle şehir genelinde zirveye oturdu.

İstanbul’da ev almak hayal oldu! Megakentin en pahalı mahalleleri belli oldu: Fiyatlar dudak uçuklatıyor

YATIRIM GERİ DÖNÜŞ SÜRESİ 50 YILA DAYANDI

Fiyatların hızla yükseldiği bu bölgelerde, yatırımın geri dönüş süresi de bir o kadar uzadı. Poligon Mahallesi’nde amortisman süresi 49 yıl olarak hesaplandı. Bu, satın alınan bir konutun kira geliriyle kendini karşılamasının neredeyse yarım asır alacağı anlamına geliyor.
Her ne kadar konut sahibi olmak birçok kişi için giderek zorlaşıyorsa da, değer artış potansiyelinin yüksek olması nedeniyle bu bölgelerdeki gayrimenkuller yatırımcılar açısından hâlâ cazibesini koruyor.

İstanbul’da ev almak hayal oldu! Megakentin en pahalı mahalleleri belli oldu: Fiyatlar dudak uçuklatıyor

İSTANBUL'UN EN PAHALI MAHALLELERİ

İşte İstanbul’da konut fiyatlarının en yüksek olduğu ilk 10 mahalle:

Poligon (Sarıyer) – 69,5 milyon TL

Çayırbaşı (Sarıyer) – 59,6 milyon TL

Karaağaç (Büyükçekmece) – 57,2 milyon TL

Acarlar (Beykoz) – 55,8 milyon TL

Harbiye (Şişli) – 49,8 milyon TL

Demirciköy (Sarıyer) – 48,1 milyon TL

Kandilli (Üsküdar) – 46,9 milyon TL

Levazım (Beşiktaş) – 43,9 milyon TL

Uskumruköy (Sarıyer) – 43,5 milyon TL

Rumelikavağı (Sarıyer) – 42,8 milyon TL

Listenin geri kalanında ise Bebek, İstinye, Ulus, Etiler, Reşadiye, Riva ve Levent gibi mahalleler yer alıyor.

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#konut fiyatları
#konut fiyatları
#ev fiyatları
#Konutlar
#Ekonomi
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