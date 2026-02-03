Menü Kapat
TGRT Haber
İstanbul’da ev almak için en uygun ilçeler hangileri? İşte emlak piyasasında son durum (Konut metrekare fiyatı en yüksek ve en düşük olan ilçeler)

Şubat 03, 2026 16:16
1
İstanbul’da ev almak için en uygun ilçeler

İstanbul’da ev almak isteyenlerin değerlendirmesi gereken pek çok parametre var. Ancak en önemli kriter elbette fiyat aralıkları. Yeni yılın gelmesiyle konut fiyatlarında gözle görülür bir fark oluşurken, bazı ilçelerde konut metrekare fiyatları 150 bin TL’yi geçti. Peki, İstanbul’da ev almak için en uygun ilçeler hangileri? İşte emlak piyasasında son durum (Konut metrekare fiyatı en yüksek ve en düşük olan ilçeler)

2
İstanbul’da ev almak için en uygun ilçeler hangileri? İşte emlak piyasasında son durum (Konut metrekare fiyatı en yüksek ve en düşük olan ilçeler)

İstanbul’da ev fiyatları el yapmaya devam ediyor. Yaklaşık 16 milyon kişinin yaşadığı kentte konut fiyatlarında ilçeler arasında büyük bir fark bulunuyor. Bütçesine göre hareket etmek isteyenler, merkezden biraz daha uzak muhitlere bakarken emlak piyasasından gelen son verilere göre konut metrekare fiyatı en pahalı ve en ucuz olan ilçeler arasında metrekare fiyatındaki fark 120 bin TL’yi geçiyor. İşte ayrıntılar…

3
İstanbul’da ev almak için en uygun ilçeler hangileri? İşte emlak piyasasında son durum (Konut metrekare fiyatı en yüksek ve en düşük olan ilçeler)

İSTANBUL’DA EV FİYATLARI EN PAHALI İLÇELER

  • Beşiktaş: 152.498 TL/m2
  • Kadıköy: 150.885 TL/m2
  • Sarıyer: 145.655 TL/m2
  • Bakırköy: 110.484 TL/m2

4
İstanbul’da ev almak için en uygun ilçeler hangileri? İşte emlak piyasasında son durum (Konut metrekare fiyatı en yüksek ve en düşük olan ilçeler)

  • Beykoz: 105.244 TL/m2
  • Üsküdar: 93.832 TL/m2
  • Maltepe: 82.052 TL/m2
  • Ataşehir: 77.097 TL/m2

5
İstanbul’da ev almak için en uygun ilçeler hangileri? İşte emlak piyasasında son durum (Konut metrekare fiyatı en yüksek ve en düşük olan ilçeler)

  • Zeytinburnu: 73.706 TL/m2
  • Şişli: 72.471 TL/m2

6
İstanbul’da ev almak için en uygun ilçeler hangileri? İşte emlak piyasasında son durum (Konut metrekare fiyatı en yüksek ve en düşük olan ilçeler)

İSTANBUL’DA EV FİYATLARI EN UCUZ İLÇELER

  • Esenyurt: 27.684 TL/m2
  • Silivri: 38.059 TL/m2
  • Sultangazi: 38.352 TL/m2
  • Arnavutköy: 39.135 TL/m2

7
İstanbul’da ev almak için en uygun ilçeler hangileri? İşte emlak piyasasında son durum (Konut metrekare fiyatı en yüksek ve en düşük olan ilçeler)

  • Beylikdüzü: 40.429 TL/m2
  • Fatih: 41.948 TL/m2
  • Esenler: 42.157 TL/m2
  • Gaziosmanpaşa: 44.182 TL/m2

8
İstanbul’da ev almak için en uygun ilçeler hangileri? İşte emlak piyasasında son durum (Konut metrekare fiyatı en yüksek ve en düşük olan ilçeler)

  • Avcılar: 44.909 TL/m2
  • Güngören: 45.326 TL/m2

