İstanbul’da ev almak isteyenlerin değerlendirmesi gereken pek çok parametre var. Ancak en önemli kriter elbette fiyat aralıkları. Yeni yılın gelmesiyle konut fiyatlarında gözle görülür bir fark oluşurken, bazı ilçelerde konut metrekare fiyatları 150 bin TL’yi geçti. Peki, İstanbul’da ev almak için en uygun ilçeler hangileri? İşte emlak piyasasında son durum (Konut metrekare fiyatı en yüksek ve en düşük olan ilçeler)