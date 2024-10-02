İstanbul'da fiyatı en çok artan ve azalan ürün belli oldu

02 Ekim 2024 12:14 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 12:16

İstanbul Ticaret Odası eylül ayında İstanbul’da fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı. İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 129'unun perakende fiyatı arttı. 18 ürünün fiyatı ise düştü.

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İstanbul’da eylül ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu. 242 ürünün 129'unun perakende fiyatı artarken, 18 ürünün fiyatı düştü, 95 ürünün fiyatı ise değişmedi.

EN ÇOK KURŞUN KALEM FİYATI ARTTI

Eylül ayında fiyatı en çok artan ürün okulların açılmasının da etkisiyle kurşun kalem oldu. Kurşun Kalem yüzde 92,94 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün olarak kaydedildi.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünlerden bazıları şu şekilde: Kültür eğitim ve eğlence harcamaları grubundan yüzde 79,85 ile kurs ve özel ders ücreti, yüzde 66,22 ile defter, yüzde 65,33 ile okul kıyafetleri, gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubundan yüzde 46,68 ile taze fasulye, aynı gruptan yüzde 39,64 ile sivri biber, yüzde 34,55 ile kabak ve kültür eğitim ve eğlence harcamaları grubundan yüzde 30,94 ile okul çantası.

EN FAZLA LİMONUN FİYATI GERİLEDİ

Eylül ayında gıda harcamaları grubu yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan limonun fiyatı yüzde 46,58 geriledi. Böylelikle limon fiyatları en fazla azalan ürün olarak kaydedildi.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler, gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubundan yüzde 14,06 ile erik, yüzde 11,83 ile kavun, yüzde 7,11 ile armut, konut harcamaları grubundan yüzde 6,94 ile fuel-oil, yüzde 3,86 ile gaz yağı ve yüzde 3,03 ile yatak odası takımı oldu.