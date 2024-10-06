İstanbul'da ilçe ilçe konut fiyatları açıklandı! Fiyat makası genişledi
Konut fiyatları İstanbul'da yükseldi. Ev fiyatları, vatandaşların ev sahibi olma hayallerini zora sokuyor. Ziraat Bankası ve Akbank'ın konut kredisi faiz oranlarında yaptığı indirim de artan fiyatlarla gölgede kaldı. Endeksa verilerine göre, Eylül ayında İstanbul’da metrekare konut fiyatları bir yılda yüzde 28 arttı. İşte İstanbul'da ilçe ilçe konut fiyatları.
Endeksa, İstanbul'da ilçe ilçe ortalama konut fiyatlarını sıraladı. İstanbul'da 100 metrekarelik bir evin ortalama fiyatı 4 milyon 127 bin TL olarak hesaplandı. Bu kapsamda ilçeler arasındaki büyük fark dikkat çekti. Eylül ayında İstanbul’da metrekare konut fiyatları artarken Sarıyer, Kadıköy ve Beşiktaş gibi ilçelerde fiyatlar, 12 milyon TL'ye yaklaştı.
EYLÜLDE İSTANBUL'DA KONUT FİYATLARI YÜKSELDİ
Eylül ayında İstanbul’da metrekare konut fiyatları bir yılda yüzde 28 artarak 41.267 TL oldu. 100 metrekarelik bir evin ortalama fiyatı 4 milyon 127 bin TL olarak hesaplandı.
KONUT KREDİSİ FAİZLERİNDE İNDİRİM EV FİYATLARINI YÜKSELTTİ
Yapılan analizde megakentte ev fiyatlarının oldukça yüksek ve değişkenlik gösterdiği anlaşıldı. Ziraat Bankası ve Akbank'ın konut kredilerinde yaptığı faiz indirimleri de sektörü hareketlendirdi.
İSTANBUL İLÇELERİNDE EV FİYATLARI
- Silivri: 2 milyon 987 bin TL
- Sultanbeyli: 3 milyon 66 bin TL
- Avcılar: 3 milyon 130 bin TL
- Bahçelievler: 3 milyon 155 bin TL
- Sancaktepe: 3 milyon 188 bin TL
- Pendik: 3 milyon 661 bin TL
- Bayrampaşa: 3 milyon 702 bin TL
- Çatalca: 3 milyon 757 bin TL
- Büyükçekmece: 3 milyon 761 bin TL
- Çekmeköy: 3 milyon 894 bin TL
- Zeytinburnu: 4 milyon 573 bin TL
- Eyüpsultan: 4 milyon 697 bin TL
- Ataşehir: 4 milyon 999 bin TL
- Maltepe: 5 milyon 87 bin TL
- Şişli: 5 milyon 657 bin TL
- Esenyurt: 2 milyon 14 bin TL
- Sultangazi: 2 milyon 800 bin TL
- Beylikdüzü: 2 milyon 835 bin TL
- Arnavutköy: 2 milyon 844 bin TL
- Güngören: 2 milyon 982 bin TL
- Esenler: 3 milyon 200 bin TL
- Fatih: 3 milyon 283 bin TL
- Gaziosmanpaşa: 3 milyon 295 bin TL
- Bağcılar: 3 milyon 394 bin TL
- Küçükçekmece: 3 milyon 469 bin TL
- Tuzla: 3 milyon 900 bin TL
- Ümraniye: 4 milyon 369 bin TL
- Kağıthane: 4 milyon 375 bin TL
- Başakşehir: 4 milyon 387 bin TL
- Kartal: 4 milyon 525 bin TL
- Beyoğlu: 6 milyon 100 bin TL
- Üsküdar: 6 milyon 246 bin TL
- Şile: 6 milyon 371 bin TL
- Adalar: 7 milyon 504 bin TL
- Bakırköy: 8 milyon 329 bin TL
- Beykoz: 9 milyon 544 bin TL
- Kadıköy: 9 milyon 883 bin TL
- Beşiktaş: 11 milyon 425 bin TL
- Sarıyer: 11 milyon 573 bin TL