İstanbul'da ilçe ilçe konut fiyatları açıklandı! Fiyat makası genişledi

06 Ekim 2024 15:03 - Güncelleme : 06 Ekim 2024 15:04

Konut fiyatları İstanbul'da yükseldi. Ev fiyatları, vatandaşların ev sahibi olma hayallerini zora sokuyor. Ziraat Bankası ve Akbank'ın konut kredisi faiz oranlarında yaptığı indirim de artan fiyatlarla gölgede kaldı. Endeksa verilerine göre, Eylül ayında İstanbul’da metrekare konut fiyatları bir yılda yüzde 28 arttı. İşte İstanbul'da ilçe ilçe konut fiyatları.

Ekim ayı kira zam oranı belli oldu! Konut ve iş yeri kira artış oranı netleşti

Ekim ayı kira zam oranı belli oldu! Konut ve iş yeri kira artış oranı netleşti

Endeksa, İstanbul'da ilçe ilçe ortalama konut fiyatlarını sıraladı. İstanbul'da 100 metrekarelik bir evin ortalama fiyatı 4 milyon 127 bin TL olarak hesaplandı. Bu kapsamda ilçeler arasındaki büyük fark dikkat çekti. Eylül ayında İstanbul’da metrekare konut fiyatları artarken Sarıyer, Kadıköy ve Beşiktaş gibi ilçelerde fiyatlar, 12 milyon TL'ye yaklaştı.

EYLÜLDE İSTANBUL'DA KONUT FİYATLARI YÜKSELDİ

Eylül ayında İstanbul’da metrekare konut fiyatları bir yılda yüzde 28 artarak 41.267 TL oldu. 100 metrekarelik bir evin ortalama fiyatı 4 milyon 127 bin TL olarak hesaplandı.

KONUT KREDİSİ FAİZLERİNDE İNDİRİM EV FİYATLARINI YÜKSELTTİ

Yapılan analizde megakentte ev fiyatlarının oldukça yüksek ve değişkenlik gösterdiği anlaşıldı. Ziraat Bankası ve Akbank'ın konut kredilerinde yaptığı faiz indirimleri de sektörü hareketlendirdi.

İSTANBUL İLÇELERİNDE EV FİYATLARI

Silivri: 2 milyon 987 bin TL

Sultanbeyli: 3 milyon 66 bin TL

Avcılar: 3 milyon 130 bin TL

Bahçelievler: 3 milyon 155 bin TL

Sancaktepe: 3 milyon 188 bin TL

Pendik: 3 milyon 661 bin TL

Bayrampaşa: 3 milyon 702 bin TL

Çatalca: 3 milyon 757 bin TL

Büyükçekmece: 3 milyon 761 bin TL

Çekmeköy: 3 milyon 894 bin TL

Zeytinburnu: 4 milyon 573 bin TL

Eyüpsultan: 4 milyon 697 bin TL

Ataşehir: 4 milyon 999 bin TL

Maltepe: 5 milyon 87 bin TL

Şişli: 5 milyon 657 bin TL

Esenyurt: 2 milyon 14 bin TL

Sultangazi: 2 milyon 800 bin TL

Beylikdüzü: 2 milyon 835 bin TL

Arnavutköy: 2 milyon 844 bin TL

Güngören: 2 milyon 982 bin TL

Esenler: 3 milyon 200 bin TL

Fatih: 3 milyon 283 bin TL

Gaziosmanpaşa: 3 milyon 295 bin TL

Bağcılar: 3 milyon 394 bin TL

Küçükçekmece: 3 milyon 469 bin TL

Tuzla: 3 milyon 900 bin TL

Ümraniye: 4 milyon 369 bin TL

Kağıthane: 4 milyon 375 bin TL

Başakşehir: 4 milyon 387 bin TL

Kartal: 4 milyon 525 bin TL

Beyoğlu: 6 milyon 100 bin TL

Üsküdar: 6 milyon 246 bin TL