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Ekonomi
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 | Kübra Çelepi

İstanbul'da ilçe ilçe konut fiyatları! Ev alacaklar dikkat: İşte 5 milyon TL altı olan semtler

İstanbul konut fiyatları uçuyor. Bazı ilçelerde ortalama ev fiyatı 15 milyon TL'yi aşarken, yüksek fiyatlara rağmen kısa amortisman süreleri yatırımcının ilgisini çekti. Özellikle Sarıyer, Beykoz, Beşiktaş ve Kadıköy gibi ilçelerde 15 milyon TL'yi aşan fiyatlarla ev sahibi olmak her geçen gün zorlaşsa da Esenyurt gibi ilçelerde örneğin amortisman süresi sadece 11 yıl. İşte konut fiyatları 5 milyon TL altı olan ilçeler.

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KAYNAK:
Sözcü
|
GİRİŞ:
15.04.2025
saat ikonu 10:21
|
GÜNCELLEME:
15.04.2025
saat ikonu 10:27

İstanbul'da ev almak isteyenler için rehber olacak nitelikte haber geldi. Konut fiyatları üst düzeylere tırmanırken bazı ilçelerde 15 milyonu aştı. Sarıyer, Beykoz ve Beyoğlu gibi semtler dikkat çekerken yüksek fiyatlara rağmen, amortisman süresi kısalıyor. Bu da bazı bölgelerde yatırımcıları cezbediyor. Örneğin, Esenyurt'ta evinizi kiralama geliri ile kısa sürede amorti edebilirsiniz.

İstanbul'da ilçe ilçe konut fiyatları! Ev alacaklar dikkat: İşte 5 milyon TL altı olan semtler

İSTANBUL’DA ORTALAMA KONUT FİYATI 15 MİLYONU AŞTI

Sözcü'de yer alan habere göre, İstanbul’da ev sahibi olmak artık hayal değil, neredeyse lüks oldu. Son veriler, özellikle Sarıyer, Beykoz, Beşiktaş ve Kadıköy gibi semtlerde ortalama konut fiyatlarının 15 milyon TL’yi geçtiğini gösterdi. Hatta Sarıyer’de bu rakam 18,5 milyona dayanmış durumda.

İstanbul'da ilçe ilçe konut fiyatları! Ev alacaklar dikkat: İşte 5 milyon TL altı olan semtler

EV FİYATLARI UÇTU BALON PATLAYACAK MI?

Avrupa’da son 5 yılda konut fiyatları yüzde 25 artarken, Türkiye’de bu oran yüzde 1100. Bu artış İstanbul’da konut balonunun iyice şiştiğini gözler önüne serdi.

İstanbul'da ilçe ilçe konut fiyatları! Ev alacaklar dikkat: İşte 5 milyon TL altı olan semtler

BU FİYATLARA KİM EV ALIYOR DİYORSANIZ DİKKAT

Yüksek fiyatlara rağman yatırımcıların gözü hala konut piyasasında. Çünkü kira gelirleri de uçmuş durumda. Örneğin Esenyurt’ta bir evin kira geliriyle kendini amorti etme süresi sadece 11 yıl. Yani "bu evi alırım, kiraya veririm, 11 yılda parasını çıkarır" diyen çok.

İstanbul'da ilçe ilçe konut fiyatları! Ev alacaklar dikkat: İşte 5 milyon TL altı olan semtler

EV ALACAKLAR TETİKTE

Uzmanlar eğer yatırım gözüyle bakılıyorsa amortisman süresi düşük ilçelere odaklanmanın faydalı olacağını söylüyor. Ama oturumluk ev arıyorsanız, İstanbul’da işler biraz karışık. Fiyatlar balon gibi şişmiş durumda ve patlamaya ne kadar yakın olduğu belli değil.

İstanbul'da ilçe ilçe konut fiyatları! Ev alacaklar dikkat: İşte 5 milyon TL altı olan semtler
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İSTANBUL'DA İLÇE İLÇE ORTALAMA KONUT FİYATLARI VE AMORTİSMAN SÜRELERİ

İşte konut fiyatları 5 milyon TL altı olan ilçeler;

  • Esenyurt: 2.660.240 TL / 11 yıl
  • Sultangazi: 3.158.068 TL / 14 yıl
  • Fatih: 3.283.470 TL / 13 yıl
  • Güngören: 3.339.318 TL / 13 yıl
  • Arnavutköy: 3.437.375 TL / 15 yıl
  • Esenler: 3.521.200 TL / 17 yıl
  • Bahçelievler: 3.717.200 TL / 14 yıl
  • Gaziosmanpaşa: 3.759.088 TL / 13 yıl
  • Küçükçekmece: 3.843.000 TL / 13 yıl
  • Avcılar: 4.042.680 TL / 14 yıl
  • Bağcılar: 4.119.280 TL / 16 yıl
  • Sultanbeyli: 4.212.670 TL / 15 yıl
  • Bayrampaşa: 4.269.720 TL / 15 yıl
  • Beylikdüzü: 4.338.180 TL / 13 yıl
  • Sancaktepe: 4.431.952 TL / 15 yıl
  • Kağıthane: 4.445.550 TL / 14 yıl
  • Silivri: 4.530.504 TL / 16 yıl
  • Pendik: 4.935.480 TL / 15 yıl
  • -Ortalama fiyatı 5-10 milyon TL arasında olan ilçeler:
  • Çekmeköy: 5.075.892 TL / 15 yıl
  • Ümraniye: 5.335.297 TL / 15 yıl
  • Tuzla: 5.463.663 TL / 16 yıl
  • Zeytinburnu: 5.661.180 TL / 16 yıl
  • Çatalca: 5.663.196 TL / 17 yıl
  • Eyüpsultan: 5.821.200 TL / 15 yıl
  • Kartal: 5.986.090 TL / 16 yıl
  • Beyoğlu: 6.213.475 TL / 15 yıl
  • Büyükçekmece: 6.249.411 TL / 17 yıl
  • Maltepe: 6.346.739 TL / 17 yıl
  • Şişli: 6.453.510 TL / 15 yıl
  • Başakşehir: 6.598.995 TL / 16 yıl
  • Ataşehir: 6.702.304 TL / 15 yıl
  • Üsküdar: 8.748.642 TL / 19 yıl
  • Adalar: 10.457.750 TL / -
  • Şile: 12.399.151 TL / 20 yıl
  • Bakırköy: 13.208.160 TL / 20 yıl
  • -Fiyatların 15 milyon TL’yi aştığı ilçeler:
  • Kadıköy: 15.579.500 TL / 22 yıl
  • Beşiktaş: 17.452.260 TL / 22 yıl
  • Beykoz: 17.984.160 TL / 30 yıl
  • Sarıyer: 18.522.728 TL / 21 yıl
İstanbul'da ilçe ilçe konut fiyatları! Ev alacaklar dikkat: İşte 5 milyon TL altı olan semtler
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Sıkça Sorulan Sorular

İstanbul'da en ucuz kira hangi semtte?
Endeksa.com'un verilerine göre İstanbul ilçeleri içinde ortalama metrekare kira değeri en yüksek olanlar sırasıyla Sarıyer, Beşiktaş, Bakırköy, Kadıköy ve Beyoğlu olurken, en düşük kira değeri olanlar ise Sancaktepe, Silivri, Sultanbeyli, Arnavutköy ve Çatalca oldu.
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#Ekonomi
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