İstanbul'da ilçe ilçe konut fiyatları! Ev alacaklar dikkat: İşte 5 milyon TL altı olan semtler

İstanbul konut fiyatları uçuyor. Bazı ilçelerde ortalama ev fiyatı 15 milyon TL'yi aşarken, yüksek fiyatlara rağmen kısa amortisman süreleri yatırımcının ilgisini çekti. Özellikle Sarıyer, Beykoz, Beşiktaş ve Kadıköy gibi ilçelerde 15 milyon TL'yi aşan fiyatlarla ev sahibi olmak her geçen gün zorlaşsa da Esenyurt gibi ilçelerde örneğin amortisman süresi sadece 11 yıl. İşte konut fiyatları 5 milyon TL altı olan ilçeler.

İstanbul'da ev almak isteyenler için rehber olacak nitelikte haber geldi. Konut fiyatları üst düzeylere tırmanırken bazı ilçelerde 15 milyonu aştı. Sarıyer, Beykoz ve Beyoğlu gibi semtler dikkat çekerken yüksek fiyatlara rağmen, amortisman süresi kısalıyor. Bu da bazı bölgelerde yatırımcıları cezbediyor. Örneğin, Esenyurt'ta evinizi kiralama geliri ile kısa sürede amorti edebilirsiniz.

İSTANBUL’DA ORTALAMA KONUT FİYATI 15 MİLYONU AŞTI

Sözcü'de yer alan habere göre, İstanbul’da ev sahibi olmak artık hayal değil, neredeyse lüks oldu. Son veriler, özellikle Sarıyer, Beykoz, Beşiktaş ve Kadıköy gibi semtlerde ortalama konut fiyatlarının 15 milyon TL’yi geçtiğini gösterdi. Hatta Sarıyer’de bu rakam 18,5 milyona dayanmış durumda.

EV FİYATLARI UÇTU BALON PATLAYACAK MI?

Avrupa’da son 5 yılda konut fiyatları yüzde 25 artarken, Türkiye’de bu oran yüzde 1100. Bu artış İstanbul’da konut balonunun iyice şiştiğini gözler önüne serdi.

BU FİYATLARA KİM EV ALIYOR DİYORSANIZ DİKKAT

Yüksek fiyatlara rağman yatırımcıların gözü hala konut piyasasında. Çünkü kira gelirleri de uçmuş durumda. Örneğin Esenyurt’ta bir evin kira geliriyle kendini amorti etme süresi sadece 11 yıl. Yani "bu evi alırım, kiraya veririm, 11 yılda parasını çıkarır" diyen çok.

EV ALACAKLAR TETİKTE

Uzmanlar eğer yatırım gözüyle bakılıyorsa amortisman süresi düşük ilçelere odaklanmanın faydalı olacağını söylüyor. Ama oturumluk ev arıyorsanız, İstanbul’da işler biraz karışık. Fiyatlar balon gibi şişmiş durumda ve patlamaya ne kadar yakın olduğu belli değil.

İSTANBUL'DA İLÇE İLÇE ORTALAMA KONUT FİYATLARI VE AMORTİSMAN SÜRELERİ

İşte konut fiyatları 5 milyon TL altı olan ilçeler;

Esenyurt: 2.660.240 TL / 11 yıl

Sultangazi: 3.158.068 TL / 14 yıl

Fatih: 3.283.470 TL / 13 yıl

Güngören: 3.339.318 TL / 13 yıl

Arnavutköy: 3.437.375 TL / 15 yıl

Esenler: 3.521.200 TL / 17 yıl

Bahçelievler: 3.717.200 TL / 14 yıl

Gaziosmanpaşa: 3.759.088 TL / 13 yıl

Küçükçekmece: 3.843.000 TL / 13 yıl

Avcılar: 4.042.680 TL / 14 yıl

Bağcılar: 4.119.280 TL / 16 yıl

Sultanbeyli: 4.212.670 TL / 15 yıl

Bayrampaşa: 4.269.720 TL / 15 yıl

Beylikdüzü: 4.338.180 TL / 13 yıl

Sancaktepe: 4.431.952 TL / 15 yıl

Kağıthane: 4.445.550 TL / 14 yıl

Silivri: 4.530.504 TL / 16 yıl

Pendik: 4.935.480 TL / 15 yıl

-Ortalama fiyatı 5-10 milyon TL arasında olan ilçeler:

Çekmeköy: 5.075.892 TL / 15 yıl

Ümraniye: 5.335.297 TL / 15 yıl

Tuzla: 5.463.663 TL / 16 yıl

Zeytinburnu: 5.661.180 TL / 16 yıl

Çatalca: 5.663.196 TL / 17 yıl

Eyüpsultan: 5.821.200 TL / 15 yıl

Kartal: 5.986.090 TL / 16 yıl

Beyoğlu: 6.213.475 TL / 15 yıl

Büyükçekmece: 6.249.411 TL / 17 yıl

Maltepe: 6.346.739 TL / 17 yıl

Şişli: 6.453.510 TL / 15 yıl

Başakşehir: 6.598.995 TL / 16 yıl

Ataşehir: 6.702.304 TL / 15 yıl

Üsküdar: 8.748.642 TL / 19 yıl

Adalar: 10.457.750 TL / -

Şile: 12.399.151 TL / 20 yıl

Bakırköy: 13.208.160 TL / 20 yıl

-Fiyatların 15 milyon TL’yi aştığı ilçeler:

Kadıköy: 15.579.500 TL / 22 yıl

Beşiktaş: 17.452.260 TL / 22 yıl

Beykoz: 17.984.160 TL / 30 yıl

Sarıyer: 18.522.728 TL / 21 yıl