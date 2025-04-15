İstanbul'da ilçe ilçe konut fiyatları! Ev alacaklar dikkat: İşte 5 milyon TL altı olan semtler
İstanbul konut fiyatları uçuyor. Bazı ilçelerde ortalama ev fiyatı 15 milyon TL'yi aşarken, yüksek fiyatlara rağmen kısa amortisman süreleri yatırımcının ilgisini çekti. Özellikle Sarıyer, Beykoz, Beşiktaş ve Kadıköy gibi ilçelerde 15 milyon TL'yi aşan fiyatlarla ev sahibi olmak her geçen gün zorlaşsa da Esenyurt gibi ilçelerde örneğin amortisman süresi sadece 11 yıl. İşte konut fiyatları 5 milyon TL altı olan ilçeler.
İstanbul'da ev almak isteyenler için rehber olacak nitelikte haber geldi. Konut fiyatları üst düzeylere tırmanırken bazı ilçelerde 15 milyonu aştı. Sarıyer, Beykoz ve Beyoğlu gibi semtler dikkat çekerken yüksek fiyatlara rağmen, amortisman süresi kısalıyor. Bu da bazı bölgelerde yatırımcıları cezbediyor. Örneğin, Esenyurt'ta evinizi kiralama geliri ile kısa sürede amorti edebilirsiniz.
İSTANBUL’DA ORTALAMA KONUT FİYATI 15 MİLYONU AŞTI
Sözcü'de yer alan habere göre, İstanbul’da ev sahibi olmak artık hayal değil, neredeyse lüks oldu. Son veriler, özellikle Sarıyer, Beykoz, Beşiktaş ve Kadıköy gibi semtlerde ortalama konut fiyatlarının 15 milyon TL’yi geçtiğini gösterdi. Hatta Sarıyer’de bu rakam 18,5 milyona dayanmış durumda.
EV FİYATLARI UÇTU BALON PATLAYACAK MI?
Avrupa’da son 5 yılda konut fiyatları yüzde 25 artarken, Türkiye’de bu oran yüzde 1100. Bu artış İstanbul’da konut balonunun iyice şiştiğini gözler önüne serdi.
BU FİYATLARA KİM EV ALIYOR DİYORSANIZ DİKKAT
Yüksek fiyatlara rağman yatırımcıların gözü hala konut piyasasında. Çünkü kira gelirleri de uçmuş durumda. Örneğin Esenyurt’ta bir evin kira geliriyle kendini amorti etme süresi sadece 11 yıl. Yani "bu evi alırım, kiraya veririm, 11 yılda parasını çıkarır" diyen çok.
EV ALACAKLAR TETİKTE
Uzmanlar eğer yatırım gözüyle bakılıyorsa amortisman süresi düşük ilçelere odaklanmanın faydalı olacağını söylüyor. Ama oturumluk ev arıyorsanız, İstanbul’da işler biraz karışık. Fiyatlar balon gibi şişmiş durumda ve patlamaya ne kadar yakın olduğu belli değil.
Endeksa.com'un verilerine göre İstanbul ilçeleri içinde ortalama metrekare kira değeri en yüksek olanlar sırasıyla Sarıyer, Beşiktaş, Bakırköy, Kadıköy ve Beyoğlu olurken, en düşük kira değeri olanlar ise Sancaktepe, Silivri, Sultanbeyli, Arnavutköy ve Çatalca oldu.