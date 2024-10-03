İstanbul'da ilçe ilçe ortalama kira fiyatları! En ucuz ve en yüksek kiralar o ilçelerde

03 Ekim 2024 15:57 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 16:26

Hızla artan kira fiyatlarında fahiş yükseliş durmuyor. Yüksek kira fiyatlarıyla kiracıların mağdur olmaması için getirilen yüzde 25 zam sınırı da temmuz ayında kalktı. Uygulamanın kalkmasının ardından çoğu ilçede ortalama kira bedeli 20 bin TL'yi aştı. İstanbul'da son 1 yıl içerisinde ortalama kiralar yüzde 46,82 oranında yükseldi. Endeksa İstanbul'da en ucuz ve en yüksek kiraların olduğu ilçeleri sıraladı. İşte İstanbul'da ilçe ilçe ortalama kira fiyatları.

İstanbul ilçeleri konut kiraları listelendi. En düşük ve en yüksek kiranın alındığı ilçeler belli oldu. İl genelinde kira ortalaması en düşük ilçe 13 bin 800 lira ile Esenyurt olurken, en yüksek kira 44 bin TL ortalama ile Sarıyer'de oldu. Endeksa verilerinden yapılan derlemeye göre İstanbul'un ilçelerinde 100 metrelik konut kiraları haberimizde.

İSTANBUL KİRA FİYATLARI HARİTASI

İstanbul'da ilçe ilçe kira fiyatları listelendi. Son dönemlerde çoğu ilçede ortalama kira bedeli 20 bin TL'yi aştı. İl genelinde kira ortalaması en düşük ilçe 13 bin 800 lira ile Esenyurt olurken, en yüksek kira 44 bin TL ortalama ile Sarıyer'de oldu.

İl genelinde ortalama konut kirası 24 bin 400 TL olarak ölçülürken, metrekare fiyatı ise 244 lira oldu.

İSTANBUL KONUT KİRALARI ORTALAMA FİYATI

Esenyurt: 13 bin 800 TL

Arnavutköy: 15 bin 400 TL

Sultangazi: 16 bin TL

Avcılar: 16 bin TL

Sultanbeyli: 16 bin 100 TL

Esenler: 16 bin 400 TL

Silivri: 16 bin 500 TL

Güngören: 17 bin 400 TL

Beylikdüzü: 17 bin 600 TL

Bahçelievler: 17 bin 700 TL

Büyükçekmece: 17 bin 900 TL

Çatalca: 18 bin 300 TL

Sancaktepe: 18 bin 700 TL

Küçükçekmece: 19 bin 300 TL

Fatih: 19 bin 500 TL

Tuzla: 22 bin TL

Gaziosmanpaşa: 20 bin 500 TL

Bayrampaşa: 20 bin 500 TL

Zeytinburnu: 21 bin 600 TL

Pendik: 21 bin 800 TL

Çekmeköy: 22 bin 300 TL

Başakşehir: 22 bin 500 TL

Ümraniye: 23 bin 700 TL

Kartal: 25 bin 200 TL

Üsküdar: 26 bin 600 TL

Maltepe: 26 bin 700 TL

Şile: 26 bin 800 TL

Kağıthane: 26 bin 800 TL

Beykoz: 27 bin 100 TL

Ataşehir: 28 bin 400 TL

Şişli: 28 bin 600 TL

Eyüpsultan: 29 bin 400 TL

Bakırköy: 30 bin 100 TL

Beyoğlu: 31 bin 700 TL

Kadıköy: 38 bin 700 TL

Beşiktaş: 39 bin 900 TL

Sarıyer: 44 bin TL