İstanbul'da ilçe ilçe ortalama kira fiyatları! En ucuz ve en yüksek kiralar o ilçelerde
Hızla artan kira fiyatlarında fahiş yükseliş durmuyor. Yüksek kira fiyatlarıyla kiracıların mağdur olmaması için getirilen yüzde 25 zam sınırı da temmuz ayında kalktı. Uygulamanın kalkmasının ardından çoğu ilçede ortalama kira bedeli 20 bin TL'yi aştı. İstanbul'da son 1 yıl içerisinde ortalama kiralar yüzde 46,82 oranında yükseldi. Endeksa İstanbul'da en ucuz ve en yüksek kiraların olduğu ilçeleri sıraladı. İşte İstanbul'da ilçe ilçe ortalama kira fiyatları.
İstanbul ilçeleri konut kiraları listelendi. En düşük ve en yüksek kiranın alındığı ilçeler belli oldu. İl genelinde kira ortalaması en düşük ilçe 13 bin 800 lira ile Esenyurt olurken, en yüksek kira 44 bin TL ortalama ile Sarıyer'de oldu. Endeksa verilerinden yapılan derlemeye göre İstanbul'un ilçelerinde 100 metrelik konut kiraları haberimizde.
İSTANBUL KİRA FİYATLARI HARİTASI
İstanbul'da ilçe ilçe kira fiyatları listelendi. Son dönemlerde çoğu ilçede ortalama kira bedeli 20 bin TL'yi aştı. İl genelinde kira ortalaması en düşük ilçe 13 bin 800 lira ile Esenyurt olurken, en yüksek kira 44 bin TL ortalama ile Sarıyer'de oldu.
İl genelinde ortalama konut kirası 24 bin 400 TL olarak ölçülürken, metrekare fiyatı ise 244 lira oldu.
İSTANBUL KONUT KİRALARI ORTALAMA FİYATI
- Esenyurt: 13 bin 800 TL
- Arnavutköy: 15 bin 400 TL
- Sultangazi: 16 bin TL
- Avcılar: 16 bin TL
- Sultanbeyli: 16 bin 100 TL
- Esenler: 16 bin 400 TL
- Silivri: 16 bin 500 TL
- Güngören: 17 bin 400 TL
- Beylikdüzü: 17 bin 600 TL
- Bahçelievler: 17 bin 700 TL
- Büyükçekmece: 17 bin 900 TL
- Çatalca: 18 bin 300 TL
- Sancaktepe: 18 bin 700 TL
- Küçükçekmece: 19 bin 300 TL
- Fatih: 19 bin 500 TL
- Tuzla: 22 bin TL
- Gaziosmanpaşa: 20 bin 500 TL
- Bayrampaşa: 20 bin 500 TL
- Zeytinburnu: 21 bin 600 TL
- Pendik: 21 bin 800 TL
- Çekmeköy: 22 bin 300 TL
- Başakşehir: 22 bin 500 TL
- Ümraniye: 23 bin 700 TL
- Kartal: 25 bin 200 TL
- Üsküdar: 26 bin 600 TL
- Maltepe: 26 bin 700 TL
- Şile: 26 bin 800 TL
- Kağıthane: 26 bin 800 TL
- Beykoz: 27 bin 100 TL
- Ataşehir: 28 bin 400 TL
- Şişli: 28 bin 600 TL
- Eyüpsultan: 29 bin 400 TL
- Bakırköy: 30 bin 100 TL
- Beyoğlu: 31 bin 700 TL
- Kadıköy: 38 bin 700 TL
- Beşiktaş: 39 bin 900 TL
- Sarıyer: 44 bin TL