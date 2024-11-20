İstanbul'da kazançlı konut yatırımı için en karlı mahalleler belli oldu! Bu ilçelerden ev alanlar köşeyi dönecek

20 Kasım 2024 14:42 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 14:50

Konut satış ve kira fiyatları son dönemde geriledi. Yüksek konut kredisi faiz oranlarından kaynaklı ev almaktan uzaklaşan yatırımcı ise yüzünü tekrar gayrimenkule çevirdi. İstanbul'daki emlak piyasasında kazançlı yatırımlar için en gözde mahalleler belli oldu. Yatırımcılar 8 ilçeye göz dikti. İstanbul’un bu semtlerinde ev sahibi olanlar kazançlarına kazanç katacak. İşte konut yatırımında bir koyup üç almanızı sağlayacak avantajlı semtler.

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Altın alıp ev satmak mantıklı mı? İslam Memiş çok net konuştu: Cazibesine kapılmayın, gecikirsiniz!

Konut yatırımında en fazla kazandıran şehir İstanbul​. Gayrimenkul yatırımcıları bu kapsamda İstanbul'un en avantajlı semtleri ve mahallelerini merak ediyor. Yatırımcılar 8 ilçeye göz dikti. Özellikle Kadıköy, Ataşehir, Beşiktaş ve Kağıthane​ gibi ilçeler büyük potansiyel barındırıyor. İşte emlakta prim yapacak semtlerde ev sahibi olmanın avantajı.

KONUT SATIŞ VE KİRA FİYATLARINDA DÜŞTÜ

Türkiye’deki kira ve konut fiyatlarındaki değişim incelendi. Elde edilen verilere göre, ev fiyatları enflasyon karşısında düşüş gösterirken, kiralar da gerileme göründü. Reel fiyatlardaki yıllık değişim oranı eylülde ülke genelinde yüzde -17,9, İstanbul'da yüzde -18,5, Ankara'da yüzde -16,1 ve İzmir'de yüzde -14,8 oldu.

İSTANBUL'DA KONUT YATIRIMINDA EN AVANTAJLARI İLÇELER

Uzun bir dönem durgunluk yaşanan konut sektörüne yatırımcı geri döndü. Konutların reel fiyatlarındaki düşüşün oluşturduğu alım fırsatı yatırımcıları yeniden konuta yönlendirdi. Konut yatırımı yapmayı düşünenler için Endeksa, İstanbul'daki emlak piyasasında kazançlı yatırımlar için en gözde mahalleleri sıraladı.

İSTANBUL'UN EN KARLI MAHALLELERİ

İşte sırasıyla kira getirisi en yüksek mahalleler;

ESENYURT

Amortisman süresi: 11-12 yıl

Ortalama kira: 12-13 bin TL

Yıllık kira getirisi: yüzde 8-9

Esenyurt, düşük amortisman süreleriyle dikkat çekiyor. Mehterçeşme, Örnek, Talatpaşa ve Yenikent mahallelerinde amortisman süresi 11 yıl, yıllık kira getirisi ise yüzde 9. Ancak Esenyurt, demografik çeşitliliği nedeniyle bazı yatırımcılar tarafından riskli kategoride.

KAĞITHANE

Amortisman süresi: 11 yıl

Ortalama kira: 21-22 bin TL

Yıllık kira getirisi: yüzde 9

Kağıthane, merkezi konumu ve gelişen ulaşım ağıyla İstanbul'un değer kazanan bölgelerinden biri. Çağlayan ve Telsizler mahallelerinde amortisman süresi 11 yıl, yıllık kira getirisi ise yüzde 9’dur. Bölgenin parlamasında yeni açılan metro hatları etkili oldu.

EYÜPSULTAN

Amortisman süresi: 11-13 yıl

Ortalama kira: 22-24 bin TL

Yıllık kira getirisi: yüzde 7-9

Eyüpsultan, konut değerlerinde önemli artışlar yaşadı. Esentepe ve Emniyettepe mahallelerinde amortisman süresi 11 yıl. Esentepe, ilçede son 5 yılda en fazla değer kazanan mahalle oldu. Kiralar yüzde 1688 oranında artarak 22 bin TL'ye ulaştı. Güzeltepe, Çırçır ve Alibeyköy gibi mahalleler öne çıkıyor.

ÇEKMEKÖY

Amortisman süresi: 11 yıl

Ortalama kira: 26 bin TL

Yıllık kira getirisi: yüzde 9

Çekmeköy, Anadolu Yakası’nda yatırımcıların odak noktasına yerleşti. Nişantepe Mahallesi, 11 yıllık amortisman süresi ve yüzde 9 yıllık kira getirisiyle öne çıkıyor. Ayrıca, Son 5 yılda yüzde 2681 oranında artarak 26 bin TL oldu.

KARTAL

Amortisman süresi: 13 yıl

Ortalama kira: 24-31 bin TL

Yıllık kira getirisi: yüzde 8

Kartal, gelişen konut projeleriyle yatırımcılara avantaj sağlıyor. Uğur Mumcu, Yalı ve Soğanlık Yeni mahallelerinde amortisman süresi 13 yıl, yıllık kira getirisi yüzde 8 civarında.

PENDİK

Amortisman süresi: 11-13 yıl

Ortalama kira: 25 bin TL

Yıllık kira getirisi: yüzde 8

Pendik, cazip yatırımlar sunan bir diğer bölge. Kurtköy ve Yenişehir mahallelerinde amortisman süresi 13 yıl, yıllık kira getirisi yüzde 8 civarındadır.

MALTEPE

Amortisman süresi: 11 yıl

Yıllık kira getirisi: yüzde 7-8

Maltepe'de Zümrütevler Mahallesi'nde amortisman süresi 11 yıl, yıllık getiri ise yüzde 8'dir. Çınar ve Girne mahallelerinde amortisman süresi 13 yıl, yıllık getiri ise yüzde 7-8 arasında değişiyor.

KADIKÖY

Amortisman süresi: 11-13 yıl

Yıllık kira getirisi: yüzde 8-9

Kadıköy’ün en yüksek kira değerine sahip mahalleleri ise Caddebostan ve Fenerbahçe olup, burada kiralar 78 bin TL ile 88 bin TL arasında değişiyor.

Kadıköy, İstanbul'un en köklü ve popüler ilçesi. Ramipaşa Mahallesi 11 yıl amortisman süresi ve yüzde 9 yıllık getiri ile en kısa süreli amortismana sahipken, Dumlupınar ve Hasanpaşa mahallelerinde amortisman süresi sırasıyla 12 ve 13 yıldır. Fikirtepe’de ise amortisman süresi 14 yıl.