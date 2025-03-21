Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Kübra Çelepi

İstanbul'da kazandıracak bölgeyi açıkladı! İslam Memiş'in yatırım araçları sıralaması belli oldu

2025 yılı, yatırımcılar için heyecan verici fırsatlar sunmaya hazırlanıyor. Finans analisti İslam Memiş, grafikler ve piyasa trendlerine göre sıralama yaptı. Bu yılın en çok kazandırması beklenen yatırım araçlarını açıkladı. Konut piyasasından da yeni kampanyalar hakkında konuşan uzman, yatırımcıları uyardı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
21.03.2025
saat ikonu 16:38
|
GÜNCELLEME:
21.03.2025
saat ikonu 17:06

Finans analisti İslam Memiş, geleceğin zenginlerini belirleyecek yatırım araçlarını sıraladı. "Gümüş, 2025 yılı için en çok potansiyel taşıyan yatırım aracı olarak öne çıkıyor" diyen uzman, enflasyonist ortam ve merkez bankalarının hareketlerine dikkat çekerek yatırımcılar için önemli ipuçları paylaştı.

2025’TE YATIRIM YAPILACAK EN İYİ ARAÇLAR

İslam Memiş'in açıklamaları şöyle;

"2025’te yatırım yaparken dikkatli olunması gereken en önemli nokta, piyasa trendlerini yakından takip etmek. Bu yıl, yatırımcılar için heyecan verici fırsatlar sunmaya hazırlanıyor. Grafikler ve piyasa trendlerine göre sıralama yaptığımda bu yılın en çok kazandırması beklenen yatırım araçları şöyle:

GÜMÜŞ YENİ ZİRVELERE KOŞUYOR

Gümüş, 2025 yılı için en çok potansiyel taşıyan yatırım aracı. Değerli metaller arasında en büyük fiyat artışını yaşama ihtimali olan gümüş, sanayi kullanımı ve yatırım talebiyle dikkat çekiyor.

ALTIN GÜVENLİ LİMAN OLMAYA DEVAM EDİYOR

Altın, her zaman olduğu gibi yatırımcıların gözdesi olmaya devam ediyor. Enflasyonist ortam ve merkez bankalarının altın rezervlerini artırma eğilimi, değerli metalin fiyatını yukarı taşıyan en büyük faktörlerden biri.

BİTCOİN DİJİTAL ALTININ GELECEĞİ PARLAK MI?

Kripto para piyasasında her ne kadar regülasyon baskısı devam etse de Bitcoin, yatırımcılar için cazibesini koruyor. Bitcoin’in arzı sınırlı olduğu için uzun vadede değer kazanması bekleniyor.

YURT DIŞI BORSALARI

2025’in ikinci yarısında yükseliş bekleniyor. Global piyasalar açısından özellikle yılın ikinci yarısında yurt dışı borsalarının hareketlenmesi bekleniyor. ABD ve Avrupa borsalarındaki fırsatlar, portföylerini çeşitlendirmek isteyen yatırımcılar için önemli olabilir.

2025’TE EN GÜÇLÜ PARA BİRİMİ HANGİSİ OLACAK?

Döviz yatırımı yapmak isteyenler için sıralamam şu şekilde:

  • Euro: 2025’te dolara karşı daha güçlü olması beklenen Euro, listenin başında yer alıyor.
  • Dolar: ABD ekonomisinin büyüme performansına bağlı olarak güç kazanmaya devam etmesi muhtemel.

KONUT FİYATLARI ARTACAK MI?

Emlak piyasasında yeni kampanyalar başlasa da kredi muslukları tam anlamıyla açılmış değil. Ancak TL bazlı konut fiyatlarında düşüş beklenmiyor. Aksine, konut fiyatlarının yükselme eğiliminde olacağı öngörülüyor.

SOSYAL KONUT PROJELERİ YOLDA

  • 2025 sonunda yeni kampanyaların duyurulması, 2026 yılında inşaat sürecinin başlaması bekleniyor.
  • İlk kez ev alacaklar için özel kredi paketleri devreye girebilir.
  • Düşük faizli krediler ile sosyal konut projelerine olan ilgi artacak.

İSTANBUL’DA EN ÇOK KAZANDIRACAK BÖLGELER HANGİLERİ?

İstanbul’da yatırım yapmak isteyenler için bazı bölgeler öne çıkıyor.

Arnavutköy: Yeni havalimanına yakınlığı ve mega projelerle gelişen altyapısı nedeniyle büyük potansiyel taşıyor.

Kartal & Pendik: Anadolu Yakası’nda gelişmekte olan bölgeler arasında yer alıyor ve yatırım fırsatları sunuyor."

ETİKETLER
#Euro/tl
#Lüks Konutlar
#Konut Kredisi İmkanları
#Konut Kredisi Kampanyası
#Konut Endeksi
#Konut Finansmanı
#Dolar/tl
#Orta Gelirli Konut
#Konut Satışı
#Altın Yatırımı
#Altın Bilezik
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.