İstanbul'da kazandıracak bölgeyi açıkladı! İslam Memiş'in yatırım araçları sıralaması belli oldu

2025 yılı, yatırımcılar için heyecan verici fırsatlar sunmaya hazırlanıyor. Finans analisti İslam Memiş, grafikler ve piyasa trendlerine göre sıralama yaptı. Bu yılın en çok kazandırması beklenen yatırım araçlarını açıkladı. Konut piyasasından da yeni kampanyalar hakkında konuşan uzman, yatırımcıları uyardı.
Finans analisti İslam Memiş, geleceğin zenginlerini belirleyecek yatırım araçlarını sıraladı. "Gümüş, 2025 yılı için en çok potansiyel taşıyan yatırım aracı olarak öne çıkıyor" diyen uzman, enflasyonist ortam ve merkez bankalarının hareketlerine dikkat çekerek yatırımcılar için önemli ipuçları paylaştı.
İslam Memiş'in açıklamaları şöyle;
"2025’te yatırım yaparken dikkatli olunması gereken en önemli nokta, piyasa trendlerini yakından takip etmek. Bu yıl, yatırımcılar için heyecan verici fırsatlar sunmaya hazırlanıyor. Grafikler ve piyasa trendlerine göre sıralama yaptığımda bu yılın en çok kazandırması beklenen yatırım araçları şöyle:
Gümüş, 2025 yılı için en çok potansiyel taşıyan yatırım aracı. Değerli metaller arasında en büyük fiyat artışını yaşama ihtimali olan gümüş, sanayi kullanımı ve yatırım talebiyle dikkat çekiyor.
Altın, her zaman olduğu gibi yatırımcıların gözdesi olmaya devam ediyor. Enflasyonist ortam ve merkez bankalarının altın rezervlerini artırma eğilimi, değerli metalin fiyatını yukarı taşıyan en büyük faktörlerden biri.
Kripto para piyasasında her ne kadar regülasyon baskısı devam etse de Bitcoin, yatırımcılar için cazibesini koruyor. Bitcoin’in arzı sınırlı olduğu için uzun vadede değer kazanması bekleniyor.
2025’in ikinci yarısında yükseliş bekleniyor. Global piyasalar açısından özellikle yılın ikinci yarısında yurt dışı borsalarının hareketlenmesi bekleniyor. ABD ve Avrupa borsalarındaki fırsatlar, portföylerini çeşitlendirmek isteyen yatırımcılar için önemli olabilir.
Döviz yatırımı yapmak isteyenler için sıralamam şu şekilde:
Emlak piyasasında yeni kampanyalar başlasa da kredi muslukları tam anlamıyla açılmış değil. Ancak TL bazlı konut fiyatlarında düşüş beklenmiyor. Aksine, konut fiyatlarının yükselme eğiliminde olacağı öngörülüyor.
İstanbul’da yatırım yapmak isteyenler için bazı bölgeler öne çıkıyor.
Arnavutköy: Yeni havalimanına yakınlığı ve mega projelerle gelişen altyapısı nedeniyle büyük potansiyel taşıyor.
Kartal & Pendik: Anadolu Yakası’nda gelişmekte olan bölgeler arasında yer alıyor ve yatırım fırsatları sunuyor."