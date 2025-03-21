İstanbul'da kazandıracak bölgeyi açıkladı! İslam Memiş'in yatırım araçları sıralaması belli oldu

2025 yılı, yatırımcılar için heyecan verici fırsatlar sunmaya hazırlanıyor. Finans analisti İslam Memiş, grafikler ve piyasa trendlerine göre sıralama yaptı. Bu yılın en çok kazandırması beklenen yatırım araçlarını açıkladı. Konut piyasasından da yeni kampanyalar hakkında konuşan uzman, yatırımcıları uyardı.

Finans analisti İslam Memiş, geleceğin zenginlerini belirleyecek yatırım araçlarını sıraladı. "Gümüş, 2025 yılı için en çok potansiyel taşıyan yatırım aracı olarak öne çıkıyor" diyen uzman, enflasyonist ortam ve merkez bankalarının hareketlerine dikkat çekerek yatırımcılar için önemli ipuçları paylaştı.

2025’TE YATIRIM YAPILACAK EN İYİ ARAÇLAR

İslam Memiş'in açıklamaları şöyle;

"2025’te yatırım yaparken dikkatli olunması gereken en önemli nokta, piyasa trendlerini yakından takip etmek. Bu yıl, yatırımcılar için heyecan verici fırsatlar sunmaya hazırlanıyor. Grafikler ve piyasa trendlerine göre sıralama yaptığımda bu yılın en çok kazandırması beklenen yatırım araçları şöyle:

GÜMÜŞ YENİ ZİRVELERE KOŞUYOR

Gümüş, 2025 yılı için en çok potansiyel taşıyan yatırım aracı. Değerli metaller arasında en büyük fiyat artışını yaşama ihtimali olan gümüş, sanayi kullanımı ve yatırım talebiyle dikkat çekiyor.

ALTIN GÜVENLİ LİMAN OLMAYA DEVAM EDİYOR

Altın, her zaman olduğu gibi yatırımcıların gözdesi olmaya devam ediyor. Enflasyonist ortam ve merkez bankalarının altın rezervlerini artırma eğilimi, değerli metalin fiyatını yukarı taşıyan en büyük faktörlerden biri.

BİTCOİN DİJİTAL ALTININ GELECEĞİ PARLAK MI?

Kripto para piyasasında her ne kadar regülasyon baskısı devam etse de Bitcoin, yatırımcılar için cazibesini koruyor. Bitcoin’in arzı sınırlı olduğu için uzun vadede değer kazanması bekleniyor.

YURT DIŞI BORSALARI

2025’in ikinci yarısında yükseliş bekleniyor. Global piyasalar açısından özellikle yılın ikinci yarısında yurt dışı borsalarının hareketlenmesi bekleniyor. ABD ve Avrupa borsalarındaki fırsatlar, portföylerini çeşitlendirmek isteyen yatırımcılar için önemli olabilir.

2025’TE EN GÜÇLÜ PARA BİRİMİ HANGİSİ OLACAK?

Döviz yatırımı yapmak isteyenler için sıralamam şu şekilde:

Euro: 2025’te dolara karşı daha güçlü olması beklenen Euro, listenin başında yer alıyor.

Dolar: ABD ekonomisinin büyüme performansına bağlı olarak güç kazanmaya devam etmesi muhtemel.

KONUT FİYATLARI ARTACAK MI?

Emlak piyasasında yeni kampanyalar başlasa da kredi muslukları tam anlamıyla açılmış değil. Ancak TL bazlı konut fiyatlarında düşüş beklenmiyor. Aksine, konut fiyatlarının yükselme eğiliminde olacağı öngörülüyor.

SOSYAL KONUT PROJELERİ YOLDA

2025 sonunda yeni kampanyaların duyurulması, 2026 yılında inşaat sürecinin başlaması bekleniyor.

İlk kez ev alacaklar için özel kredi paketleri devreye girebilir.

Düşük faizli krediler ile sosyal konut projelerine olan ilgi artacak.

İSTANBUL’DA EN ÇOK KAZANDIRACAK BÖLGELER HANGİLERİ?

İstanbul’da yatırım yapmak isteyenler için bazı bölgeler öne çıkıyor.

Arnavutköy: Yeni havalimanına yakınlığı ve mega projelerle gelişen altyapısı nedeniyle büyük potansiyel taşıyor.

Kartal & Pendik: Anadolu Yakası’nda gelişmekte olan bölgeler arasında yer alıyor ve yatırım fırsatları sunuyor."